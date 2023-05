中国/人权/维吾尔

人权组织呼吁G7关注强迫劳动 世维大会谴责中亚各国违背承诺

数十个人权组织与个人呼吁G7关注强迫劳动,2023年5月19日。 © 网络

作者: 法广 6 分钟

包括世界维吾尔大会(World Uyghur Congress ),越南民主联盟(Alliance for Vietnam's Democracy ),意大利人权联盟(Italian Federation for Human Rights ),国际人权服务社(International Service for Human Rights )等人权组织,以及欧洲气候协定代表,欧洲环境办公室等气候与环境组织在内共86个组织的负责人及个人5月19日共同致函正在日本广岛举行的七大工业国G7峰会,呼吁采取具体措施,打击在全球向清洁能源过渡过程中使用系统性强迫劳动的现象。