人权组织呼吁G7关注强迫劳动 世维大会谴责中亚各国违背承诺

中国/人权/维吾尔

包括世界维吾尔大会（World Uyghur Congress ），越南民主联盟（Alliance for Vietnam's Democracy ），意大利人权联盟（Italian Federation for Human Rights ），国际人权服务社（International Service for Human Rights ）等人权组织，以及欧洲气候协定代表，欧洲环境办公室等气候与环境组织在内共86个组织的负责人及个人5月19日共同致函正在日本广岛举行的七大工业国G7峰会，呼吁采取具体措施，打击在全球向清洁能源过渡过程中使用系统性强迫劳动的现象。

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公开信指出，各国政府承诺将全球温度上升限制在1.5℃。要实现这一承诺，就必须迅速从化石燃料转型，到2030年将温室气体排放量减少到2010年水平的45%，并按照政府间气候变化专门委员会的要求，承诺到2050年达到净零排放。

但是，向清洁能源的过渡必须是公正的，尊重每个人的基本权利。然而，目前，清洁能源转型的关键行业包括太阳能以及风能的开发严重依赖于对维吾尔族和其他突厥族及穆斯林为主的民族进行系统的强迫劳动。

公开信引述权威的学术分析指出，高达97%的太阳能电池板，几乎整个电动汽车行业，以及关键的关键矿产，都存在严重的维吾尔族强迫劳动现象。这是由于这些行业的关键材料和投入（包括石英、冶金级硅、多晶硅、锂、锰、石墨烯、钢、铜和铝等）的开采、加工或制造被牵涉到维吾尔地区国家强制劳动的公司。

世维大会谴责中亚政府违背承诺

世界维吾尔大会还对出席西安中国与中亚五国峰会的发表呼吁，呼吁关注在新疆受到迫害的哈萨克族、乌兹别克族、柯尔克孜族和塔吉克族二年。公开信谴责中亚政府将经济和贸易关系放在首位，继续为中国在地区的利益扩张服务。

公开信指出，尽管哈萨克族是在新疆遭受中国政府持续种族灭绝的第二大民族，但哈萨克族政府仅在上个月就发誓说"要为建立一个拥有共同未来的中国-中亚共同体做出贡献"。

哈萨克斯坦政府拒绝向在哈萨克斯坦寻求避难的维吾尔人发放护照，使他们面临迫在眉睫的危险和被强行遣送回中国的风险。

哈萨克政府和其他中亚国家的政府都没有坚持对人权的承诺，纵容了中国的种族灭绝政策。世维大会主席多尔昆·伊萨（Dolkun Isa）谴责中亚各国政府纷纷效仿中国政府对维吾尔人的野蛮对待和恐吓。

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