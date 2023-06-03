巴黎白夜庆祝会上的六四纪念活动

中国/人权

巴黎市政府举行的庆祝夏日来临的白夜活动在锣鼓声中拉开了序幕，来自华人社群的舞狮表演吸引了大量的游客以及巴黎市民，许多巴黎人携家带口来到市政府广场欣赏音乐与歌舞，就在舞狮表演的附近，十多位巴黎华人以及人权组织代表默默地举着白纸，上面写着在狱中的香港支联会组织的代表，以及被关押的中国异议分子的名字。也有人高举着坦克的图片，以及将镇压学生的政权钉在耻辱柱上的丹麦艺术家高志活（Jens Galschiøt）制造的国殇之柱的复制图。

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牵头组织此一快闪活动的团结中国组织协会玛丽侯芷明女士向法广表示，舞狮子是过节，是令人快乐的事，但是，六四却是一个令人伤心的日子，她不觉得在今天这个悲痛的日子应该舞狮子。

汉学家Alain Wang在89年时曾经参与了接待流亡到巴黎的中国学生，他认为今天站在这里十分重要，因为许多人都不知道中国今天的真实状况，不知道香港究竟发生了什么。

人群中有许多人停下脚步，他们中也有来自中国大陆的人，但是，他们都表示对此一概不知，也不愿意接受采访。而相反，在场的法国人，无论是年轻人还是中老年人，几乎无人不知八九年在天安门广场发生了什么，一位中年人向记者表示，应该纪念六四天安门事件，因为当年发生的流血事件，不仅对中国来说是一场悲剧，而且对全世界也是一场悲剧。另一位中年女子惋惜地表示，这是因为他们在自己的国家不能够公开的纪念。

巴黎白夜庆祝会上突发的六四纪念活动，2023年6月3日。 © 法广

参与活动华人中也有多位来自中国大陆的年轻人，这位不愿意披露姓名的九零后向记者表示：“之前在国内对六四一点都不了解，曾经通过翻墙，通过维基百科了解到有关六四的信息，一开始我简直不敢相信，伟大光荣正确的共产党怎么会做这样的事情，我一开始的反应就是境外势力试图在摸黑共产党，后来通过与上一辈的人交流，才知道这些事情确实发生过，之后又在网上看了六四亲历者的证词，才明白，我过去几十年来接受所谓中国特色社会主义的教育原来都是谎言，这并不是我个人的感觉，这是我许多同龄人的感觉。很荣幸有幸来到法国，接触了六四的亲历者，虽然我并不是八九的亲历者，但我希望作为九零后，可以作为代表从巴黎把这个声音扩大，让中国国内的年轻人知道六四发生了什么，知道今天在中国发生的屠杀。我今天拿了一张白纸来参加活动，是为了回应去年在中国国内发生的白纸运动，白纸运动从南京，上海，北京一直蔓延到海外，犹如第二次革命，我希望通过这种方式来发挥我的作用。“

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