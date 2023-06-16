美国国务院年度《人口贩运报告》再将中国列入黑名单

美国/中国/人权

美国国务院6月15日公布了关于世界各地人口贩运的年度报告。报告将中国，中国、厄立特里亚、朝鲜、俄罗斯等24个国家列入没有达到最低标准的第三类国家，而台湾则被列入第一类国家。

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美国国务卿布林肯在相关的记者会上对年轻男子被贩卖的数量在2004年与2020年之间增加了三倍表示震惊，他说，长期以来，人们普遍存在这样一种错误的看法，认为贩运人口主要涉及女性，对男性受害者的支持较弱，财政资源也太少。布林肯还称赞了塞舌尔、香港和丹麦等国在打击人口贩运方面的地方举措。

美国国务院负责人口贩运报告的戴尔Cindy Dyer女士则介绍了没有做出足够努力的被列入第三类国家的24个国家，他们中包括阿富汗、缅甸、柬埔寨、中国、厄立特里亚、朝鲜、俄罗斯、南苏丹和委内瑞拉。“第三类”国家没有达到最低标准，并且没有显示为符合标准而付出重大努力。上述国家有可能受到美国政府的制裁。报告还将利比亚、索马里和也门列为“特别案例”，由于战争等安全因素而无法获得足够的信息。

说到中国时，戴尔女士特别强调说：北京不仅"不符合打击人口贩运的最低标准，而且参与了贩运政策或计划"，特别是与强迫劳动有关。不知美国国务院在布林肯出访中国的前夕发表上述谴责是何用意。

绿色和平台湾呼吁关注海上强迫劳动

台湾虽然被报告列入第一类国家，不过，美国国务院报告中明确提出了政府在远洋船队劳工受到剥削问题上调查人力不足，呼吁政府加强立法，纳入民间参与，以解决远洋渔业中的人口贩运问题。台湾绿色和平分部今天发表公告，呼吁政府尽快立法，以確保非法漁業與強迫勞動不再發生，避免再有血汗海鮮出口到海外。

不过，尽管北京政府因维吾尔强迫劳动而遭到西方人权组织的一致攻击，尽管铁链女事件曾经一度在中国网络沸沸扬扬，铁链女的身世至今仍然是谜团，中国各方与舆论并未对美国国务院的上述报告发表任何评论。

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