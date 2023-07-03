香港受中国式打压 「中国人权律师奖」易名「709」作声援 邹幸彤成首位新获奖者

中国/人权

随着北京藉《港区国安法》把其极权专制扩展至香港，当地律师的人权和自由亦被剥夺，甚至对政治犯的治理方式也开始中国化，已主办六届「中国人权律师奖」的机构决定把受表扬人的范围扩大至包括香港和其他地方受打压的律师，而奖项亦改名为「709人权律师奖」。易名後首位获奖的「非中国内地」律师为前香港市民支援爱国民主联合运动会(支联会)副主席邹幸彤，而与她一同获奖的，是中国维权律师余文生和周世锋。

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「709维权律师大抓捕」 事件原指中国当局自2015年7月9日起大规模逮捕丶传唤丶刑事拘留丶带走丶约谈上百位律师和维权人士等事件，但合办团体指出，「709」现时代表的，是中共对律师丶人权捍卫者及政治异议人士的系统性打压，并藉着《港区国安法》引伸到香港，以国安之名来消灭反对声音，包括把涉及「管治概念之争」的「结束一党专政」一词变成敏感词，并控以煽动颠覆国家政权罪。

因1989年北京学运催生的支联会，三十多年来的五大纲领之一便包括「结束一党专政」，近年被亲北京人士批评，而支联会及其正丶副主席李卓人丶何俊仁及邹幸彤均被控煽动颠覆国家政权罪，三人现正被被还柙监狱，等候审讯。而支联会则因受压而於2021年9月被迫解散。

三名得奖者景况虽略有不同，但全都未能亲临现场领奖，须由友人代领，因为邹和余仍被当局关押，而周世峰经酷刑後虽获释放，但仍受到严格监视，遑论出国接受表扬。而联合举办此奖项的八个机构除促请中国释放或撤销监控三人外，亦呼吁各国及联合国警剔「中共」漠视人权及律师权利的後果及影响。

合办团体指出，自2015年「709大抓捕」起，有超过三百名律师及政治异见人士被捕及囚禁，刑满释放仍骚扰不断，包括被迫迁丶被断水断电，被限制出境丶被吊销执照丶於敏感时期被软禁在家等，形容为「709 2.0镇压」，不少人更被迫流亡海外。

为此，合办团体呼吁中国停止对包括李和平丶王全璋等中国人权律师及其亲属的迫害和骚扰丶交待被强迫失踪六年的高智晟律师的下落，以及禁止对在囚人权律师的酷刑丶强迫服药及所有非人道待遇等

易名後的第七届「709人权律师奖」颁奖礼在当地时间周日（2日）於伦敦的国际特赦组织英国分会举行，合办机构之一的「人道中国」创办人周锋锁宣布得奖者名单时表示，人权律师的工作，彰显出无比的勇气，是人心未死的验证。

合办单位尚包括来自英国的「29原则」丶位於美国的「中国人权」，以及台湾的民间司法改革基金会等机构。

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