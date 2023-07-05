达赖喇嘛生日前夕西藏议会代表团访问法国

法国/西藏/人权

2023年7月6日，是西藏精神领袖达赖喇嘛88岁生日。达赖喇嘛流亡海外已经整整64年。就在庆祝达赖喇嘛生日的前夕，西藏议会代表团访问了法国，并且会见了法国参议院代表，法国人权大使，以及巴黎市政府的官员。

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根据来自西藏流亡政府官方网站的消息，7月2日至4日，西藏流亡政府的议员，堪布-强巴丹增、罗本-秋顿嘉措、多吉次仁等议员组成的西藏议会代表团访问了法国。

西藏议员们在西藏流亡政府驻布鲁塞尔代表Rigzin Choedon Genkhang的陪同下抵达法国巴黎。

代表们拜访了巴黎市负责人权与社群问题的副市长Jean-Luc Romero-Michel. ，在向他赠送了一些与西藏有关的书籍和文件后，向他介绍了汉藏冲突的情况。据西藏流亡政府官方报道，这位副市长非常了解在中国统治下西藏发生的侵犯人权事件，他保证将全力支持西藏，并对达赖喇嘛尊者表示最崇高的敬意。

7月4日，西藏议会代表团会见了法国外交部负责国际问题的人权大使Delphine Borione，向她通报了西藏境内日益严峻的形势，并向她提交了关于西藏的文件。人权大使说，她十分了解西藏的人权状况，尽管遭受重重压力，将一直非常关注这个问题-。

之后，西藏议会代表团还与法国参议院西藏友好小组主席Jacqueline Eustache-Brinio等人共进午餐，就西藏的未来展开了讨论。

此外，西藏议员们还同法国外交部亚洲司的司长进行了会谈，讨论了西藏的政治和环境问题等。

法国藏人群体计划本周末举行西藏文化沙龙，让在法国的藏人及其朋友们共同庆祝达赖喇嘛的生日。 © 网络

7月6日达赖喇嘛生日的当天，法国藏人协会成员向法广表示，法国参议院将举行闭门庆祝活动。法国藏人群体计划本周末举行西藏文化沙龙，让在法国的藏人及其朋友们共同庆祝达赖喇嘛的生日。

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