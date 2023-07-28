香港法院驳回政府禁止抗议歌曲《愿荣光归香港》的要求

香港/愿荣光归香港

香港高等法院7月28日"拒绝批准"香港政府对抗议歌曲《愿荣光归香港》的禁制令，指出这可能会破坏言论自由，并造寒蝉效应。

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据法新社报道，香港一位法官周五驳回了香港政府要求禁止《愿荣光归香港》这首民主歌曲的申请。

香港高等法院的法官陈健强(Anthony Chan)在判决书中表示：他无法确信发出禁令是否公正和适当。因此，驳回这项申请。

今年6月，香港行政长官申请禁制令，要求禁止播放或演奏这首匿名创作的"意图煽动他人分裂国家或具有煽动性意图"的歌曲。

香港政府解释说，该歌曲在国外体育赛事中，多次代替中国国歌被播放，因此决定采取法律行动。

据路透社说《愿荣光归香港》曾在橄榄球和冰球等国际赛事中被误播。

但是，陈健强（Anthony Chan）法官认为，禁止《光荣归香港》会引发严重的言论自由问题。他在判决书中指出：侵犯这方面的表达自由，尤其是涉及无辜第三方的表达自由，构成了公法所称的“寒蝉效应”。

法新社说，现在，《愿荣光归香港》已成为香港民主运动的颂歌，它是在2019年数百万人走上街头要求政治自由的大规模、有时甚至是暴力的民主抗议活动中创作和流行的。

北京在2020年为镇压这些抗议活动实施了严厉的国家安全法。现在，根据国安法，演唱或演奏《原荣光归香港》的旋律都被视为非法。

曾公开演奏《愿荣光归香港》的音乐家已被当局起诉。69岁的二胡阿伯Li Jiexin（音译李解新）因在2021年和2022年用二胡在全市范围内演奏《愿荣光归香港》，目前正因"无证演出"而受审。

今年6月中旬，在政府采取法律行动后，这首歌从 iTunes 和 Spotify 等流媒体平台上被下架。

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