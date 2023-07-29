中国人权律师团紧急关注律师卢思位在老挝境内被捕后下落

中国/人权律师

中国人权律师团28日在网络上发出通告，呼吁紧急关注在老挝境内被捕的中国人权律师卢思位的命运。卢思位因为经常代理一些中国政治环境下的敏感事件的诉讼，而被吊销律师证。

被中国政府吊销律师证的中国人权律师卢思位2023年7月28日登上前往泰国的火车时，被老挝警方逮捕。图片摄于2023年7月27日老挝首都万象。由匿名人士向美联社提供

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根据中国人权律师团的公告，四川人权律师卢思位7月28日早上登上开往泰国的火车时，被老挝警方逮捕。他当时正准备前往曼谷，然后转往美国，与已经在那里的妻子及女儿团聚。

自由亚洲电台引述卢思位妻子张晓春的短信指出，张晓春非常担心丈夫的安全，“如果他被送回中国，他肯定会被监禁。”

卢思位在中国境内人权形势日渐恶化、人权律师不断遭遇打压的环境下，依然代理多项在中国语境下十分敏感的诉讼案。他曾为2015年709人权律师案中的被捕律师辩护，也曾为2016年成都“六四纪念酒瓶”案被捕者辩护。2020年底，12名香港反送中抗争者渡海逃亡时，在深圳被捕。卢思位是几名接受家属委托代理诉讼的律师之一。但所有这些被捕者家属委托的律师都因当局阻挠，而未能向被捕者提供帮助。介入这起案件的律师如卢思位、任全牛等人自己也再度受到当局刁难。

卢思位于2021年初被吊销律师执照。

根据自由亚洲报道，卢思位被捕时，有两名为“对华援助协会”工作的活动人士陪同，其中一名活动人士也一度被老挝警方带走，并被短暂没收护照。

总部设在美国的“对华援助协会”多次参与中国受迫害人士逃离行动。该协会负责人傅希秋向自由亚洲电台表示，卢思位在老挝境内被捕，反映了北京如何在海外追捕批评人士。

卢思位在老挝境内被捕引发国际人权团体及人权活动人士关注。联合国人权理事会人权捍卫者报告人玛丽-罗勒（Mary Lawlor)在社交媒体推特上对此深表关注，呼吁老挝当局立即公开卢思位现况并将其释放.

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