法國財經部長勒梅爾：維吾爾人處境令人憤慨，無法接受

法國經濟、財政與復蘇部長勒梅爾（Bruno Le Maire）7月21日在接受法國新聞電台（Franceinfo）專訪時當被問及中國當局對新疆維吾爾少數民族的大規模強制性拘押時表示，“這是一個令人憤慨和無法被接受的作法”。他續稱，“我們對此予以嚴正譴責”。

廣告 繼續瀏覽後續

近日，法國各大主流媒體對中國新疆維吾爾人等穆斯林少數民族被指遭到的人權迫害行為進行了多方位的報道。《解放報》周二頭版還以“對維吾爾人的種族屠殺正在進行”為題，大版篇幅刊登了該報記者徳芳努等（Laurence Defranoux）獲得的遭遇強迫絕育手術的維吾爾婦女的證詞。

針對維吾爾人在新疆被指受到的大規模法外拘押遭遇，勒梅爾回應指，“首先，這是一個令人憤慨和無法被接受的作法”。他說，“我們對此予以嚴正譴責，中國官方也知道法國就這一問題所持有的態度。”勒梅爾稱，“我想說，很簡單這是一種無法被接受，令人憤慨的作法，其應當成為我們與中國官方討論事務的一部分。”

就新疆維吾爾等少數民族所遭受的人權迫害問題，美英等國領導人已相繼發言表示反對，並加以譴責。美國還陸續向有關的中國官員和實體採取了制裁措施。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）19日在接受英國廣播公司一台（BBC One）採訪時指出，中國新疆維吾爾少數民族的人權很明顯的遭到嚴重侵害。

勒梅爾則在採訪中重申，法國不會禁止華為在法投資5G，但也會注意保護國家安全等敏感領域。他在談到法國與歐盟和中國關係時還表示，“就多個問題進行了立場堅定的對話”。他指出，同時也要發展相互的經濟和金融聯繫，他並不認為這兩者是相互矛盾的。他介紹稱，法國在畜牧業和金融業取得了對中國市場更多的進入權。

另自北京方面消息，勒梅爾當天還與中國副總理胡春華共同主持了第七次中法高級別經濟財金對話。官媒新華社報道稱，本次對話以視頻方式舉行。雙方圍繞“深化中法經濟財金合作，共同應對新冠肺炎疫情影響”主題，就應對疫情的國際和多邊合作，深化中法重點領域和大項目合作等議題進行了深入交流，達成了42項合作成果。