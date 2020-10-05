法論功是邪教？法國信徒如何看？

Hélène已經修鍊了二十多年的法論功，作為中國文化的愛好者，她用流利的漢語解釋了為何修鍊法論功以及她對中國當局的看法。

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Hélène： 我特別喜歡中國文化，特別是中國的傳統文化，對佛教，道教，孔子等等都特別感興趣，之所以會認識法論功，就是因為我喜歡和中國人在一起，一起吃飯，一起聊天等等。中國文化是世界上最豐富，最高深的文化。是別的文化無法相提並論的。一開始就是因為喜歡中國文化才開始修鍊法論功，現在我與一個中國人結了婚，我的孩子都在學習書法等傳統。我今天已經修鍊法論功二十一年了，這對我的身體健康很有幫助，真善忍在日常生活中也十分有用，可以解決許多生活中的煩惱。

法廣： 您一定知道法論功在中國被定性為是邪教，是被禁止的宗教，他的信徒也在中國國內遭到迫害。您怎麼看？

Hélène：當初我在加拿大開始修鍊法論功的時候我的朋友就告訴我說法論功是邪教，中國政府不許修鍊。我當時的感覺是如果是被共產黨迫害的，那就一定是好的。一定是好東西。那我就更應該去修鍊。共產黨說法論功是邪教，那我就更加想練法論功，因為我知道，共產黨迫害了那麼多無辜的人，那些可憐的農民，我覺得中國人實在是太苦了。在中國不僅是法論功學員被迫害，許多不練法論功的人也照樣被迫害，因為，中國共產黨就是邪惡，我特別為中國人難過，因為我特別喜歡中國人，我不喜歡他們受到這麼殘酷的迫害，雖然我對中國對中國文化還不是特別的了解，但是，我真的十分喜歡中國人，我喜歡這些迫害會停止。而且共產黨說我們法論功是邪教，這些都是謊言！