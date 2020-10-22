加眾院人權委員會指責中國當局在新疆施行“種族滅絕” 敦促制裁

加拿大國會眾議院國際人權小組委員會10月21日將中國當局對新疆維吾爾人的迫害定性為“種族滅絕”，該委員會並敦促加國政府對所有負有責任的中方官員實施《馬格尼茨基法》式de制裁。

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加國會眾議院國際人權小組委員會通過聲明指，在新疆自治區約有100萬維吾爾等穆斯林少數民族被關押在與“集中營”同等的營地中，並遭受虐待。這一由該國執政的加拿大自由黨議員佔多數的跨黨派小組委員會還在聲明中寫道，“小組委員會明確譴責中國政府對新疆維吾爾族和其他土耳其穆斯林地迫害。”聲明稱，“根據小組委員會在2018年和2020年舉行的聽證會上提出的證據，小組委員會被說服中國共產黨的行動構成了《防止及懲治滅絕種族罪公約》所規定的種族滅絕。”

據悉，該小組委員會在聲明中，將中方口中的“再教育營”稱為“集中營”，並敦促加拿大政府不僅應譴責中國政府在新疆的行動，而且應承認這是“種族滅絕”，並與盟國一道幫助國際觀察員獲得前往新疆進行獨立調查的通行證。在前，該小組委員會對新疆進行了一項調查研究。聲明還要求加拿大政府向“所有負責對維吾爾人和其他土耳其穆斯林犯下嚴重侵犯人權行為的中國官員”實施《馬格尼茨基法》式制裁。聲明強調，“小組委員會謹此澄清，此聲明中的譴責對象是針對中國共產黨所代表的中國政府，而不是針對小組委員會全心全意支持的中國人民，並希望有一天他們能像世界上許多其他人一樣共享和平、自由和安全”。

加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）隨後發表聲明對該小組委員會的工作表示gan'xie，但並未指出渥太華是否會對相關的中國官員實施制裁。商鵬飛稱，“我們對在新疆侵犯人權令人不安的報道深感不安，並一直公開呼籲中國政府結束對維吾爾族的鎮壓。”他續指，“加拿大非常重視種族滅絕的指控。我們將繼續與盟國密切合作，推動通過一個國際獨立機構對這些指控進行調查，並促使公正的專家進入該地區，以便他們能夠在第一時間了解當地情況並發回報告。”北京方面，中國外交部發言人趙立堅22日在例行記者會上回應稱，“我們強烈敦促加方摒棄意識形態偏見，停止利用涉疆問題干涉中國內政，謹言慎行，避免對中加關係造成進一步損害。”