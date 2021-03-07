王毅答環球時報提問：所謂新疆“種族滅絕”的說法荒謬絕倫

當地時間3月7日下午，十三屆全國人大四次會議在北京人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。

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會上，來自中共中央機關報《人民日報》主辦的《環球時報》記者向王毅提問稱，“近期美國和一些西方國家誣衊中國在新疆地區採取行動構成‘種族滅絕’，對於這種誣衊您怎麼看待？中方怎麼回應？”王毅回答說，“‘種族滅絕’，大多數人想到的是16世紀的北美印第安人，19世紀的非洲黑奴，20世紀的猶太人，以及至今仍在堅持抗爭的澳洲原住民。”

王毅稱，“所謂新疆地區存在‘種族滅絕’的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠，徹頭徹尾的謊言。過去40多年來，新疆維吾爾族人口從555萬增長到1200多萬，翻了一番。過去60多年來，新疆經濟總量增長了200多倍，人均預期壽命從30歲提高到72歲。很多去過新疆的外國朋友都表示，他們見到的新疆同個別西方媒體的報道完全不同。”他稱，“法國作家維瓦斯寫了一本書，名為《維吾爾假新聞的終結》。他用自己兩次親赴新疆的經歷講述了繁榮穩定的真實新疆。他在書中明確表示，正是那些從未去過新疆的人在製造假新聞，在杜撰抄襲中以訛傳訛。”

王毅稱，“一些西方政客寧願相信幾個人編造的謊言，卻不願聽取2500多萬新疆各族人民的共同心聲；寧願配合少數反華勢力的拙劣表演，卻不願正視新疆地區發展進步的基本事實。這只能證明，他們並不在乎什麼是真相，而是熱衷於政治操弄，企圖人為製造出所謂涉疆問題，破壞新疆地區安全穩定，阻礙中國發展壯大。”他續指，“我們歡迎更多各國人士到新疆去參觀訪問。眼見為實，謠言終將不攻自破！”

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月19日在特朗普政府卸任前一天，宣布認定中國政府在新疆地區鎮壓維吾爾族穆斯林的行為，犯下了 “種族滅絕和反人類罪”。拜登政府上台後，美國現任國務卿布林肯（Antony Blinken）亦多次表示，同意特朗普政府的這一政策決定。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周五在記者會上說，“國務卿已經確定中華人民共和國在新疆犯下了反人類罪和種族滅絕罪。當時的候任國務卿布林肯在他的確認聽證會上談到過他有關種族滅絕的確定。國務院之前談到過有關在同一地區發生的反人類罪的確定。”

普賴斯說，“此刻的任務是召集我們在世界各地誌同道合的夥伴與盟友，這包括印-太，包括歐洲，包括全球所有地區，挺身而出，異口同聲，並譴責在新疆發生的侵犯人權，在那裡發生的壓制；回到上一個問題，在香港和其它地方發生的壓制。這正是我們在做的。”他補充說，“我們在這個問題上還會有更多表態。我不認為有任何人對國際社會對新疆所發生的事情的反應已經感到滿意了，正因為如此，我們正在以很多方式激勵世界、激勵集體行動，來明確表示，這類在新疆和其它地方的侵犯人權行為不會得到容忍。”

據悉，兩名跨黨派的美國國會眾議員正在起草一項加快維吾爾難民申請的法案。其名為《維吾爾人人權保護法》，如果該法案獲得通過，它將使維吾爾人的申請在美國難民體系中成為“第二優先類”。此外，荷蘭議會和加拿大國會近期也已通過決議，認定中國當局對維吾爾人的鎮壓為“種族滅絕”。