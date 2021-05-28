大赦國際這個世界知名的人權組織今天已經60歲了。大赦國際誕生於在英國的第一個勝利，即促使釋放良心犯。大赦國際繼續在世界各地為保護人權而奮鬥。今天，該運動使全世界超過一千萬人聚集在一起為人權奔走。

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大赦國際成立60周年："人權受到的挑戰比1961年多得多"。

法廣今天採訪法國大赦國際主席Cécile Coudriou。

RFI：60年來，新的危機不斷湧現：恐怖主義、移民危機、阿拉伯之春、新冠病毒等等，人權世界發生了什麼變化？在侵犯人權方面有什麼變化？

Cécile Coudriou：一般來說，是人權本身受到了比我們開始鬥爭時更大的挑戰。即使在民主國家，在我們不覺得這將是我們今天工作最多的地區，也是如此。這些國家面臨恐怖主義等悲劇，但也有領導人如何處理移民問題。我不說移民危機，因為對我們來說，不存在這樣的事情。這是一個接待的危機。這兩個例子表明，領導人可以無恥地背棄人權。

那麼，所指 "發達 "國家侵犯的人權比60年前更多？

絕對的。國際人權法的法律本身不太被認為是理所當然的，可能會受到來自內部的威脅。這就是為什麼，雖然我們已經取得了很多成就，但矛盾的是，我們發現自己處於一個需要擴展我們工作的境地。

氣候危機及其後果是你們行動領域的一部分嗎？

事實上，氣候緊急情況及其對人權的所有影響是我們今天主要挑戰的一部分。這是一個關係到許多公民的問題，因此，在這個領域有專門的協會。對我們來說，有趣的是，我們可以與綠色和平組織或最近的 "未來星期五 "等組織進行互補。我們真正強調的是，不僅是對環境造成的損害，而且是對人權有絕對災難性影響的氣候危機之間的聯繫。其中第一個是生命權，因為許多人因自然災害而失去生命。還有連帶的侵權行為，如健康權、住房權、健康環境權，所有這些基本權利都可以與氣候危機直接聯繫起來。

然後是我們應保護活動家，支持那些我們稱之為人權捍衛者的歷史性鬥爭。由於他們的行動主義，他們在世界許多地方特別受到威脅，我們將提供支持。在尼日利亞，殼牌公司在尼日爾三角洲泄漏了石油，對生活在那裡的社區造成了難以置信的損害，剝奪了他們的生計。在這些情況下，我們來支持這些當地社區、農民、漁民等，幫助他們獲得正義。我們也幫助他們獲得了賠償，5,500萬英鎊被支付了。那是一場勝利。我們還要繼續，因為該地區也應該完全被清理，以恢復一個健康的環境。

我們還代表那些因氣候危機而流離失所的人採取行動，他們需要維護自己的權利，離開自己的國家，到其他地方定居。這些情況是由公司造成的，但所在國家方面卻要麼是共謀，要麼不幸的是沒有行動。

今天，哪些領域有最多的鬥爭？

有些戰鬥是歷史性意義的，但仍然完全是現實的，特別是我們為捍衛良心犯而進行的鬥爭；一切有關言論自由、集會自由，因此也包括示威自由和結社自由。這些權利在今天受到威脅，甚至在所謂的民主國家也是如此，原因有很多：政治原因、打擊恐怖主義的原因，這導致了過度行為。這是一場我們正在繼續進行的鬥爭，隨着世界的發展，這場鬥爭正在以新的形式出現。

因此，舉例來說，我們也會對網上發生的一切非常小心。今天有更多的監視能力，能夠在網上追蹤活動家，然後迫害他們。我們在保護網上的維權者方面也做了很多工作。隨着新技術的發展，監視的問題變得更加尖銳。數字技術是活躍的福音，但它也是專制國家使用的監視和鎮壓工具，因此，這是一場仍像以往一樣具有現實意義的鬥爭，即使它確實是歷史性的。

此外，還有一場正在進行的反對一切形式歧視的鬥爭。顯然，當出現經濟危機或像我們目前正在經歷的新冠病毒大流行病那樣的情況時，這並不容易。當公民想要反抗國家管理不善的方式時，例如應對危機時，這對公民權利和政治權利都有影響。這也是大流行病的社會經濟方面，歧視和不平等加劇，甚至對某些已經被邊緣化的群體，種族，但有時也包括已經被污名化的宗教少數群體，當然還有移民和難民，更是如此。因此，我們的工作還包括要特別警惕，以便繼續傳達國際團結和尊重基本權利的信息，相反，在這種情況下，環境會導致人們退縮，減少分享，增加污名化和自私的現象。

非政府組織之間在人權方面是否存在競爭？

我不會說競爭，因為事實上我們每個人都有自己的特點。例如，我們在某一主題上與其他協會互補，在難民和移民等問題上與無國界醫生或Cimade合作，在歧視、LGBT等問題上與其他人合作。因此，我們與幾個協會聯合鬥爭，試圖支持他們，當他們更多是地方性的，或當他們比我們有更少的手段時，不是競爭，而是良好的相互理解。在人權方面，一些協會只針對一條侵犯人權的路線，例如Ensemble contre la peine de mort。六十年來，大赦國際的特殊性在於，它是一個在其成員的內部民主壓力下發展起來的活動家運動，他們面對的是世界的現實。因此，多年來，我們擁抱1948年《世界人權宣言》，但將其中的權利推動為更廣泛的事業，這些權利構成了我們的全部使命。大赦國際的一個獨特之處還在於，我們既有全球性的做法，即我們涵蓋了世界上幾乎所有的國家，有150個國家，同時我們也捍衛《人權宣言》中規定的所有權利。

第二個特點，在人權世界中是獨一無二的，那就是我們是一個獨特的活動家運動，我們的成員在當地與民眾接觸，並向各國轉達我們的宣傳活動，而例如人權觀察，它所做的工作與我們差不多，卻沒有大赦國際自創立以來所擁有的活動家身份這樣的DNA。

你如何回應那些指責大赦國際過於注重溝通而不注重行動的人呢？

也許他們只關注他們所看到的，而沒有看到我們在當地所做的所有行動。我一點也不否認，我們的溝通已經變得比一開始更重要了，因為世界已經改變了，因為由於社交網絡，我們可以去那裡找到他們。以前，只有通過實地活動，我們才能吸引新成員，產生更大的影響。溝通、行動和調查研究之間沒有分離，它們都是一個整體的一部分。例如，如果沒有溝通，我們的研究報告就不會那麼引人注目。正是通過溝通，我們才能保持可見性，才能讓儘可能多的人相信我們的想法和我們的行動。

接下來的運動將集中在哪些主題上？

我們正在繼續努力爭取示威權，這項權利正日益受到挑戰，儘管它是基本權利之一。我們一直非常謹慎地表達自己的意見，例如，在法國，新的法律將威脅到示威的權利，特別是通過監控。我們還將繼續致力於解決歧視問題，這是一個極其重要和必要的問題，不幸的是，即使是在那些聲稱非常民主的國家。然後，將更加重要的是推動經濟、社會和文化權利方面的工作。不平等現象的惡化，無論是最近在獲得疫苗方面的健康權，還是不平等現象意味着一些人受到大流行病的嚴重打擊，都使我們相信，我們必須在這個領域做更多的工作。還有武器販售的問題，我們認為這是違反國際法的，因為它們伴有侵權和戰爭罪，如在敘利亞和也門。我們還將繼續努力，再次在全球範圍內就移民和氣候問題開展工作。在這些重大問題上，有很多、很多事情要做。

60年來，是否有一個行動比其他任何行動更突出？

有些行動看起來非常個別，但卻是我們的身份映照，是大赦組織在1961年誕生的原因：我們能夠將人們從監獄中救出來。這仍然是我們最自豪的成就之一，看到活動家在出獄時的喜悅......這很不尋常。第二件事，或不太明顯，就是繼續書寫法律。部分是由於我們的努力，才有了一些公約：關於對婦女暴力的伊斯坦布爾公約，1984年的禁止酷刑公約。最近，2014年的《武器貿易條約》和2002年產生國際刑事法院的《羅馬規約》。雖然這還是一個並不完美的工具，但它是能夠打擊有罪不罰現象的主要工具。

最後，第三個方面是推動尊重一項沒有在各地得到尊重的現有權利，如死刑。在我們的行動開始時，有16個國家是廢除死刑的，今天我們已經成功說服了106個國家廢除死刑，還有142個國家不再執行死刑。

另外，越來越多的國家在性權利和生育權利方面通過了有利的法律，從墮胎權、想和誰結婚的權利、LGBT權利等等。但與此同時，它說明了一個事實，即我們永遠不應該滿足於我們的成就......一些國家出現了挫折和回潮，我們需要非常仔細地觀察。

如果大赦國際消失了，那會不會是一種慶祝的節日？

當我們慶祝六十年的時候，是因為我們可以慶祝勝利，我們正在壯大相信人權的人類群體。但這真的取決於你如何看待它。理想情況下，大赦國際不應該繼續存在，因為權利會得到尊重......這就是我們的最終願景，《世界人權宣言》的那三十條都得到尊重。但這也是一個永恆的旅程，因為我們攜帶着價值觀，而價值觀永遠不會被永久地視為理所當然。我們應該成為一個不斷壯大的群體，為人類尊嚴、為尊重權利而站出來。它可以被稱為國際特赦組織以外的其他東西，但對我來說，它有一些相當恆定和永恆的東西。其使命是：捍衛和促進權利。因此，這是可以被視為永久性的東西。我們不是為了消失而生，如果用火焰的比喻來說，而是為了保持火炬....。