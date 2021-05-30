拜登承諾將就人權問題當面向普京施壓

美俄雙方日前確認將於6月16日舉行自拜登總統上任以來的首個領導人峰會。此次會議將在第三國瑞士的日內瓦進行。拜登5月30日在發表陣亡將士紀念日講話中承諾，將在與俄羅斯總統普京會面期間就尊重人權問題向後者施壓。

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拜登在講話中表示，“女士們，先生們，美國是獨一無二的。它是一種理念。 與世界上任何其他國家不同，美國是基於一種理念形成的。幾乎所有其他國家都是基於一種信條、一種宗教、一種地理、一種種族，但我們不是。”他說，“我們基於一種理念：我們認為這些真理是不言而喻的，即所有男人和女人都是被平等創造的。我們在世界上是獨一無二的”。

拜登說，“我最近與習主席進行了一次兩個小時的長談：向他明確表示，我們只能為全世界的人權大聲疾呼，因為這就是我們的身份使然”。他補充說，“我將於幾周後在日內瓦與普京總統會面，明確表示我們不會，我們不會袖手旁觀，讓他濫用這些權利。”

拜登說，“夥計們，我們在所有歷史上都是獨一無二的。我們真是如此。但是，那面牆上的那些名字，以及美國其他每面牆和退伍軍人的墓碑，是我們能夠站在這裡的原因。我們不能在這一點上欺騙自己”。他呼籲，“因此，我希望國家能夠團結起來。我們今天不是民主黨人或共和黨人。我們是美國人。我們是付出了生命的美國人。現在是我們提醒大家我們是誰的時候了。”

白宮周五介紹說，正計畫推進美俄領導人之間的峰會。此前微軟公司披露了俄羅斯黑客組織Nobelium對美國政府機構的網絡攻擊，該組織是去年SolarWind黑客事件的幕後推手，這一攻擊事件源自俄羅斯。克里姆林宮稱，沒有關於最新攻擊的信息。

白宮在宣布將舉行美俄峰會時提出，兩位領導人將討論一系列問題，目的是恢復華盛頓和莫斯科之間關係的“可預測性和穩定性”。這是在雙方因2016年俄羅斯干涉美國大選，以及近來網絡攻擊不斷和烏克蘭東部危機再度緊張的情況下發生的。

拜登是在老家特拉華州威爾明頓的一個年度紀念日儀式上發表的上述講話。他和妻子吉爾·拜登還參加了已故長子博·拜登(Beau Biden)去世六周年的紀念彌撒。博·拜登生前曾擔任過特拉華州前總檢察長。他於2015年因病去世，年僅46歲。