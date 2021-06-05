巴黎舉辦紀念六四活動 港人參與者：不讓歷史被改寫

法國多個人權組織6月4日在六四事件32周年之際於巴黎舉辦了相關的紀念活動。活動中，參與者還以集體點蠟燭等不同方式對當地紀念活動遭禁的香港市民表示支持。

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星期五在巴黎的六四紀念活動分為兩個階段舉行，第一階段在位於巴黎市中心的蓬皮杜藝術中心周圍展開。該活動由法國漢學家、“中國團結”（Solidarite Chine）協會主席侯芷明女士等人發起，並得到了包括國際特赦組織、無國界記者組織、促進人權聯盟、國際人權聯盟、巴黎律師協會、“共同反對死刑”等10個人權組織及行業協會的參與。紀念活動在當天下午4點半左右展開，並持續到傍晚約6時按時結束。活動期間，來自不同人權組織的代表及旅法華人分別就紀念六四主題及與時事有關的諸如香港民主派及民權受打壓問題，中國大陸的人權律師和新疆、西藏少數民族人權問題等不同議題進行了發言。此外，北京影響力的對外擴展及其在諸如緬甸等鄰國和像法國這樣的西方國家的影響亦得到提及。

蓬皮杜中心旁的紀念活動得到了來自不同年齡段的法國人和在法華人的參與。在當天上百名參與者中，包括長期關注中國人權問題的漢學家、人權活動者，也包括攜家帶口的普通民眾和旅法華人、學者和流亡在法的陸港藏等活動人士及六四事件的親歷者。這些參與者不但聽取了相關發言，他們還通過手持白色花束及與寫有中國人權律師名字的牌子合照等方式以示紀念和支持。人群中，一名叫亞歷克斯的法國年輕女士向記者表示，“我來到這裡是為了參與紀念天安門事件的活動，我有很多來自香港、中國和台灣的朋友，他們經常向我介紹在東亞發生的情況”。

亞歷克斯說，“對我來說，今天來到這裡談到天安門發生了什麼是重要的，因為在法國，人們對這一紀念沒有太多的討論。由於在中國的人無法參與紀念活動，特別是今年當香港無法舉辦紀念活動，但仍有人在當地上街來參與紀念，這讓我很受感觸，我對他們也十分欽佩”。一名叫蓋伊的來自喀麥隆的參與者說，“我來到這裡希望能從現場體驗到六四親歷者的親身證言，也是向那些在該事件中不僅失去家人和失去一些人道主義的人予以支持”。另一名曾參與2019年反修例運動的香港女青年表示，她小時候曾在父母的帶領下參與過包括支聯會組織的維園六四燭光晚會等不同形式的紀念活動。

這名旅法女青年說，“六四這個事情我相信對於非常多的香港人來說一直都在，那天怎麼樣都會點起一根白蠟燭（加以紀念）”。她指出，這次由法國的多個組織舉辦的六四紀念活動意義特殊，“儘管陸港澳的民眾被噤聲，但國外、在法國的民眾仍記住這段歷史不讓其被改寫”。隨後，紀念活動的第二部分在巴黎東郊的文森納公園內的太陽劇社舉行。那裡坐落着由旅法雕塑家王克平創作的紀念劉曉波的鐵鑄空椅子作品。到場參與者通過集體點蠟燭和發言紀念等方式表達了對六四死難者和家屬的同情，以及對他們的民主追求的支持。