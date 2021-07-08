維權律師唐吉田為赴日探女上訪，日友人中國駐日使館請願聲援

中國維權律師唐吉田因為始終被當局禁止出境，無法前往日本探望重病的女兒，於7月8日上午前往北京市公安局信訪接待室，要求當局解除對他的邊控令，允許他前往東京，陪護女兒。但根據唐吉田當日在網絡上發布的消息，信訪接待室將他拒之門外，沒有接受他的材料。

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唐吉田律師女兒近年在日本留學。今年4重病住院，一直處於無意識狀態。唐吉田得知消息後，立即向當局提出申請，要求解除對他限制出境的措施，允許他赴日本照顧女兒。但有關部門相互推諉，遲遲不予答覆。5月23日，全球近百名專家，學者等聯署聲援，呼籲中國政府本着人道精神放行。但當局不為所動。7月8日，始終無法啟程的唐吉田決定上訪，卻被信訪接待室拒絕受理。

唐吉田無法出國照顧女兒也引發日本友人同情和支持。東京大學教授阿古智子8日上午，與唐吉田律師的妻子一同前往東京中國駐日大使館，表達訴求，遞交聯署信。阿古智子接受本台記者楊眉採訪時講述了經過。

阿古智子：我們沒有提前跟他們（大使館）約。我認為提前約，也約不上。所以我們就直接去了。（使館）門口有很多很多日本警察。日本警察要保護使館，因為中國和日本關係比較緊張，有時候會有右翼分子來抗議等，所以日本要“維穩”，要保護中國使館。日本警察問了我們很多問題，然後他們陪我們走去使館大門。我們按門鈴，希望有人出來，跟我們說幾句話，但是沒有人出來。我們就把簽名書放入他們的郵箱。

法廣：沒有見到任何人？

阿古智子：沒有。但是有記者陪我們一起來，所以他們會報道的。

法廣：日本媒體ˎ輿論對此有什麼看法？

阿古智子：當然，小唐（唐吉田女兒）是在日本留學得病。而且，很可憐，沒想到結核病會變得這麼嚴重。他爸爸是為弱勢群體努力做事情的人。我們真的不能理解：這位爸爸要見自己的女兒，為什麼要禁止他出境？！

很簡單：我們講人權問題，人權其實是我們生活ˎ生命的問題。我們不用講大問題。中國政府提的很多問題也涉及到我們的生命和生活。所以我要強調這一點。媒體也很關注。這是一個普通老百姓也會關注的問題。