美國將就香港問題制裁中國官員 並警告國際企業注意

據兩位知情人士告訴路透社，因北京鎮壓香港民主，美國準備在周五對數名中國官員實施制裁，並警告在香港開展經營的國際企業情況正在惡化。

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報道援引消息人士稱，金融制裁將針對中央政府駐港聯絡辦的七名官員，該官方平台將北京的影響力投射到香港。

美國國務院發布的另一份最新商業諮詢公告，將強調美國政府對香港國家安全法對國際公司的影響的擔憂。批評者說，北京去年實施該法是為了方便鎮壓民主活動人士和自由媒體。

美國總統拜登在與來訪的德國總理默克爾舉行記者會回答提問時表示：“香港的情況正在惡化。中國政府並沒有履行關於如何處理香港問題的承諾，因此這更多的是對香港可能發生的情況的一種建議。就是這麼簡單，也這麼複雜。”

路透社指出，肯定會激怒中國政府的這些動作，標誌着拜登政府讓中國政府為香港法制遭到侵蝕承擔責任而做的最新努力。

這兩位不願透露姓名的消息人士說，美國針對香港問題的措施仍可能變化。其中一位人士說，白宮還在評估一項可能的關於香港移民的行政令，但仍不確定是否會實施。金融時報早些時候也曾披露，白宮還在考慮一項政策，允許面臨“政治迫害”的香港人在其簽證到期後繼續留在美國。不過該計畫尚在討論中，預計不會在本周宣布。

在媒體本周報導了可能推出的新制裁措施後，美國財政部拒絕就這一問題發表評論。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周二在被問及這一問題時說：“我們知道，一個健康的商界有賴於法治，而香港實施的國家安全法持續在破壞法治，”。

此前，針對報導稱美國拜登政府將警告美國公司在香港運營的風險，中國外交部發言人趙立堅周二表示，反對美國以香港為借口乾涉中國內政。