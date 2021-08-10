柬埔寨：人權觀察譴責由北京資助的大壩造成的人道主義 "災難"

非政府組織人權觀察周二（8月10號）發表報告稱，作為 "一帶一路"的項目，中國在柬埔寨資助的一座大壩影響了成千上萬村民的生活，造成人道主義災難。

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法新社報道， 這座名為桑河下游二級水電站的大壩是亞洲最大的水電站之一，建在柬埔寨東北部的兩條主要湄公河支流的彙合處。

這份長達137頁的報告題為 "水下：中國一帶一路項目在柬埔寨的人權影響"，記錄了近5000人經濟、社會和文化權利受到的侵犯，這些人的家庭世代居住在該地區，因桑河下游二級大壩而流離失所。它的建設也影響了該地點上游和下游數以萬計的其他人的生計。柬埔寨當局和公司官員未能在項目開始前充分徵求受影響社區的意見，而且基本上無視他們的關切。許多人被迫接受對其財產和收入損失的不充分補償，在重新安置點得到惡劣的住房和服務，並且在發展新的生計方面沒有得到培訓或援助。大壩上游和下游的其他受影響社區沒有得到任何補償或援助。

該大壩是中國國家主席習近平在2013年發起的大規模國際基礎設施計畫 "一帶一路"倡議的一部分。於2018年完工，北京曾聲稱，桑河下游二級水電站的大壩工程最終可以提供柬埔寨年發電量的六分之一。 但是，人權觀察的報告稱，"實際產出可能似乎不到一半。"

從2011年到2018年大壩竣工，社區成員抗議並多次寫信給政府和公司官員，包括首相洪森，但這些官員一再駁回他們的關切，拒絕考慮替代方案。一些項目的反對者受到了威脅，甚至被監禁。

報告稱，該大壩的建造成本約為7.8億美元，主要由中國銀行提供資金，但其影響並不限於柬埔寨。 無論是中國還是柬埔寨當局，還是中國華能，似乎都沒有在開工前對項目的利弊進行過任何有意義的評估。柬埔寨政府和公司官員沒有按照聯合國《土著人民權利宣言》的要求，與受影響的社區進行有意義的協商，也沒有試圖獲得土著人民的 "自由、事先和知情同意"。報告援引美國智庫史汀生中心的布萊恩-伊勒（Brian Eyler）和《強大的湄公河的最後日子》一書的作者的話說，該大壩 "大大助長了湄公河今天面臨的更大問題"。

被法新社詢問時，柬埔寨政府發言人Pay Siphan為這個大壩辯護稱它由"最積極的影響效果"，並稱重新安置的村民有了新家、農田和電。

法新社稱，在亞洲和其他地區的許多此類項目因其不透明性的操作和對環境和當地居民的潛在負面影響而受到非政府組織的批評。

湄公河全長4800多公里，是繼亞馬遜河之後世界上最大的水生生物多樣性的發源地，包括1300種魚類。而且它對東南亞數千萬人的生存至關重要。

北京已經在中國、老撾和柬埔寨的河流及其支流上修建了幾十座大壩。環保非政府組織說，通過控制上游的流量，中國當局有巨大的影響力，可以打開或關閉閥門。