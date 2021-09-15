聯合國報告：人工智能科技或具侵害人權的潛在風險

聯合國15日警告人工智能（AI）科技對人權存在威脅，並呼籲各國在保護措施到位以前，暫停使用具有潛在高風險的臉部識別技術等人工智能系統。

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聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）警告：如果沒有充分考慮人工智能科技如何影響人們的人權，使用後可能會產生負面，甚至災難性的影響。她呼籲評估各種人工智能科技對隱私權、行動自由和言論自由等層面所構成的風險有多大，並表示各國應禁止或嚴格監管構成重大威脅的技術。

巴舍萊表示：在這類評估進行之際，各國應暫停使用具潛在高風險的技術。她提出一份相關的新報告，並指向特徵分析和自動化決策技術的運用。

她承認人工智能為人類帶來益處，但也認為這項科技能大規模侵犯人權。她表示：現在就得採取行動，為人工智能的使用設下人權護欄。

巴舍萊表示，報告發現，人工智能系統被用來決定誰可以使用公共服務和工作招聘，並影響人們在網路上看到以及可分享的資訊。

報告指出，全球各地政府正在增加遠端即時臉部辨識系統的部署，這可能讓政府得以對個人進行無限制的追蹤。

報告認為，這類技術不應在公共場所使用，除非當局能證明它們符合隱私和數據保護標準，且無明顯的歧視和準確性問題。