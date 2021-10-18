北京冬奧會火種採集儀式 西藏活動人士現身抗議

希臘當地時間10月18日午時，2022年北京冬奧會火種在奧林匹克運動發源地古奧林匹亞遺址採集成功。現場出現活動人士高舉西藏旗幟，以及“不要種族滅絕”的標語抗議。

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現代奧林匹克的火種採集方式遵循古希臘傳統，由最高女祭司在赫拉神廟前通過將太陽光集中在凹面鏡的中央，產生高溫引燃火種。採集成功後，火種置於一個古老的火盆中由最高席女祭司帶到古代奧運會場內的祭壇。隨後，最高女祭司將點燃第一名火炬手手中的火炬，開始它前往奧運會舉辦城市的行程。

受疫情影響，本次活動僅由國際奧委會主席托馬斯·巴赫、希臘總統薩克拉羅普盧、希臘和中國奧委會的代表，以及經認可的記者出席了儀式。這是繼東京奧運會之後連續第二次，也是現代奧運會歷史上第三次因全球衛生危機而閉門舉行的點火儀式。

在新冠病毒全球大流行前，奧運聖火點火儀式只在1984年閉門點燃過，當時希臘組織者對洛杉磯奧運會的商業性質提出抗議。今年也打破慣例，不會在希臘接力傳遞火炬，而是19日在雅典的帕納辛奈科體育場，由希臘奧委會交接給2022年北京冬奧組委帶回中國。

示威人士設法進入點火儀式場地並試圖到達正在舉行儀式的赫拉神廟。他們遭到現場安保人員攔截，取下手上的旗幟和標語，隨後遭到拘留。一位抗議者說：“鑒於北京正在對維吾爾人實施種族滅絕，怎麼能允許他們舉辦奧運會？”早些時候，其他抗議者在到達現場前被希臘警方扣留。

希臘周日也曾發生抗議場面。數名活動人士一大早就在雅典衛城舉行抗議，他們站在遺跡周圍腳手架上，高舉“雪山獅子旗”與“光時”旗幟。旗幟之後被希臘警方沒收，兩人被捕。被捕三人之一的美籍港人邵嵐已通過社交媒體表示，自己和另外兩人在被扣26小時後獲釋。

托馬斯·巴赫在發表講話時強調，現代奧運會必須“作為政治上的中立地受到尊重”。他稱：“只有這種政治中立性才能確保奧林匹克運動會能夠超越我們時代存在的政治分歧。奧林匹克運動會不能解決我們世界上的所有挑戰。但它們為一個人人尊重相同規則和彼此的世界樹立了榜樣”。