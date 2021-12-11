歐盟駐華代表團就國際人權日發表聲明

國際社會在每年的12月10日都會慶祝人權日。1948年的這一天，聯合國大會在法國巴黎通過了 《世界人權宣言》。歐盟駐華代表團在當天發表了關於國際人權日的聲明。

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聲明內容如下：

歐洲聯盟以人權的普世性、相互依存性和不可剝奪性為指導，人權是所有人類、所有文化無論何時何地都固有的權利。正如《世界人權宣言》所載的，思想、良心、宗教的自由權，言論自由、和平集會自由和結社自由權，都是不可剝奪和普世的權利。無論在世界何處或者什麼文化中，這些權利是不可分割的。

近幾年，中國在減貧、改善醫療、教育等其他為其公民的社會改善方面做出了顯著努力。不過，與此同時，公民和政治權利並未受到保障，而且在某些案例中這些權利受到有意的、系統性侵犯。

根據估計，在中國的死刑判決和處決數量遠遠超過所有其他國家的總和，並且也適用於非暴力犯罪案件。歐盟呼籲中國在適用和判處死刑方面提高透明度，並進一步減少刑事犯罪的死刑罪名。歐盟重申死刑是一種無效的、不必要的和不可撤銷的懲罰，並敦促中國暫停執行死刑和最終廢除這種不人道的做法。歐盟還注意到有告稱在中國持續出現摘取器官行為，而往往發生在屬於種族、語言或宗教少數群體的被拘留者和其他處於弱勢地位的人身上。強制性摘取器官是犯罪、不人道和不道德的做法，必須予以制止。

歐盟繼續對新疆維吾爾自治區人權狀況表示嚴重關切，尤其對大規模的任意拘留、廣泛監控和宗教或信仰自由的系統性限制，以及對基於證據的報告所指出有針對維吾爾族和其他少數民族的強迫勞動、強制計畫生育以及性暴力和基於性別的暴力。歐盟再次呼籲中國履行其國家法律和國際法規定的義務，尊重和保護屬於中國所有民族和宗教群體人的權利，包括在新疆、西藏和內蒙古。歐盟鼓勵聯合國人權委員會高級專員處理新疆人權情況，包括對情況進行獨立、客觀、公正和透明的評估。歐盟還繼續呼籲獨立和國際專家、外國記者和外交官能夠有意的、不受限制的和不受監督的訪問新疆、西藏和中國其他地方。

歐盟對人權捍衛者、律師和知識分子遭受任意拘留、不公平的審判和不公正的判決，表示嚴重關切。特別是：常瑋平、陳建芳、陳雲飛、程淵、丁家喜、高智晟、郭泉、黃琦、李翹楚、李昱函、劉飛躍、秦永敏、覃永沛、塔西甫拉提・特依拜（Tiyip Tashpolat）、薩哈羅夫獎獲得者伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）、王怡牧師、王藏、吳淦、吳葛健雄、許志永、余文生以及歐盟公民桂敏海等許多其他被不公正地定罪、被任意拘留或被強迫失蹤的人。我們要求立即、無條件釋放上述人員以及其他良心犯。

歐盟敦促中國確保充分尊重法治、確保正當程序以及公正審判保障，並徹底調查任意拘留、酷刑、不人道或有辱人格待遇或處罰以及對人權捍衛者及其家屬的騷擾等被報告的案例。被拘留者理應享有接觸自己選擇的律師、獲得醫療援助和聯繫家屬的權利。中國應該停止在指定地點進行監視居住（RSDL）的做法，該做法已被聯合國特別程序譴責。中國也應該停止以獲取強迫和公開的口供為目的，對被拘留者使用酷刑、不人道或有辱人格的待遇或處罰。

在中國，通過對記者和媒體工作者進行審查、恐嚇和監視的方式，言論自由和獲取信息的自由越來越嚴重地被壓制。中國記者或公民因勇敢、真實地報道新冠肺炎疫情初期而失蹤、被拘留或被騷擾的案例尤其值得關注。歐盟希望張展、黃雪琴（Sophia）、方斌等其他人士立即被釋放。因為他們在本職工作中沒有 “講好中國故事”而如實進行報道，駐華外國記者和媒體工作者繼續面臨騷擾、恐嚇、任意拘留、簽證限制、監視等問題。歐洲聯盟及其成員國強調言論自由和媒體自由對善政的關鍵作用。

歐盟堅信，性別平等、婦女權利和LGBTI人士的權利應該在全球範圍內得到充分尊重和保護。在中國，雖然在性別平等方面取得了進展，但是基於性別的暴力仍然廣泛存在。#MeToo行動被鎮壓，女性活動人士成為侵犯人權和虐待行為的受害者。歐盟呼籲中國堅守其消除性暴力和基於性別暴力的承諾。近期，網球選手彭帥的案例引起了國際社會（包括歐盟成員國在內）對中國婦女權利的關注。歐盟繼續敦促中國當局對她的性侵犯指控進行全面、公正和透明的調查。

在香港特別行政區，《國家安全法》破壞中國曾承諾至少尊重到2047年的基本權利和自由。

人權、民主和法治是我們社會和共同認同的基石。雖然雙方“存異”，歐盟及其成員國隨時準備在中歐人權對話的框架下以及多邊論壇上與中國接觸，以促進按照國際人權義務尊重法治和人權。