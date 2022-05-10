人脸辨识挨告 美公司Clearview与民权团体和解

（法新社旧金山9日电） 今天公布的法院文件显示，美国新创公司Clearview AI同意对在美存取其备受争议的人脸辨识资料库设限，这宗由隐私维权人士提出的诉讼案至此达成和解。

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和解协议让2年前由美国民权联盟（ACLU）与人权团体提出、指控Clearview违反伊利诺州严格生物辨识隐私法的诉讼落幕，但和解协议仍需法庭批准才算定案。

美国民权联盟指出，和解协议要求之一，是永久禁止Clearview制作「脸纹」资料库并让美国多数企业或其他私人机构取得。

美国民权联盟还说，Clearview也不会再在雇主不知情或未批准的情况下，向员警提供免费试用帐号。

书状指出，这项禁令并未限制Clearview与伊利诺州以外的联邦或州立机构合作。

Clearview并未在和解协议中承认违法。

Clearview表示，它们从社群媒体乃至新闻入口网站等公开网站，取得超过100亿张人脸照片并用此打造资料库。Clearview并以执法者的工具为名堂，兜售这个资料库。

义大利的资料库隐私监督机构3月间曾以人脸辨识软体为由，向Clearview开罚2000万欧元（近2200万美元）。

© 2022 AFP