人行降息激励地产科技股领涨 港股恒指涨逾3%

（法新社香港20日电） 中国人民银行今天调降基准贷款利率，对陷入困境的科技和地产股带来提振，香港股市恒生指数收盘大涨超过3%。

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恒生指数收盘大涨824.50点，涨幅达3.42%，来到24952.35点。

上海综合股价指数收跌3.12点，或0.09%，来到3555.06点。深圳综合股价指数收跌22.44点，或0.92%，来到2419.69点。

中国今天进一步调降基准贷款利率，以刺激低迷的经济。中国经济去年下半年受到各地封城防疫，以及房地产市场急速减缓的拖累。

中国人民银行今天宣布，1年期基准贷款利率（LPR）自12月的3.8%，降至为3.7%。基准贷款利率是商业银行对企业贷款客户计息的基准。中国人民银行上月调降基准贷款利率，为20个月来首见。

中国人民银行17日调降中期借贷便利（MLF）和逆回购利率各10个基点，这是自2020年4月以来，中国首次调降重要贷款利率。人行此举就在最新公布数据显示，2021年第4季经济成长减缓之后。

人行官员暗示，货币政策将会有一段宽松期，以提振经济，包括调降存款准备金率；市场分析师则预估人行将进一步降息。

地产类股在降息利多带动下走高，寄望降息可以刺激销售，给地产股亟需的喘息空间，协助他们支付庞大的债款。

苦于付不出3000多亿美元债款，濒临破产边缘的恒大集团收盘上涨4.7%；融创中国狂涨超过15%；碧桂园劲涨4.4%；佳兆业集团则涨逾13%。

科技股也在降息利多激励下走高。电商平台美团大涨11%，领涨科技股。阿里巴巴、腾讯和京东涨幅则介于5.9到6.6%之间。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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