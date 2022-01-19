「人魔崛起」男主角 法国俊帅男星加斯帕德尤利尔猝逝

（法新社巴黎19日电） 法国媒体今天报导，法国男星加斯帕德尤利尔发生滑雪意外逝世，享年仅37岁。他因俊帅外表广为人知，以电影「人魔崛起」站上国际舞台，曾在2017年登上法国影帝宝座。

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加斯帕德尤利尔（Gaspard Ulliel）在法国东南部阿尔卑斯山（Alps）滑雪时发生意外后丧生。滑雪场发言人指出，一名滑雪者在两个斜坡交汇处撞上他。根据经纪人发给法新社的声明，他的家人已证实这项死讯。

加斯帕德尤利尔是法国大咖男星，曾在2007年电影「人魔崛起」（Hannibal Rising）中，饰演年轻时期的人魔汉尼拔（Hannibal Lecter），而获得国际关注。

此外，他也在即将上映的漫威电视影集「月光骑士」（Moon Knight）中，扮演要角「午夜人」（Midnight Man）。

2017年，加斯帕德尤利尔荣获法国凯撒电影奖（Cesar Award）最佳男主角奖项。凯撒电影奖素有「法国奥斯卡」之称。

对于他的死讯，法国经济财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）推文感叹：「法国电影界失去一个重要、充满魅力及精力的人才。」中央社（翻译）

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