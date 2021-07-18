亿万富翁抢进太空 继布兰森之后贝佐斯即将出发

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（法新社华盛顿17日电） 世界首富贝佐斯（Jeff Bezos）准备加入太空人俱乐部，20日将参加自家蓝源公司（Blue Origin）新谢波德号太空船的首次载人太空任务，写下太空旅行产业的重要里程碑。

维珍银河公司（Virgin Galactic）创办人布兰森（Richard Branson）数日前抢先亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯一步，成功搭乘自家太空船上太空，以些微差距在两位亿万富翁之战胜出。

不过，贝佐斯的蓝源公司目标更为宏伟，可重复使用的新谢波德号（New Shepard）将升空至比维珍太空船更高的高度，且未来志向也更远大。新谢波德号是蓝源公司的可重复使用火箭发射系统，以第1位美国太空人谢波德（Alan Shepard）命名。

贝佐斯2000年创办蓝源公司，目标就是有朝一日打造太空殖民地，数以百万计人可在那里生活工作。

新谢波德号美国中部时间20日上午8时（台北时间20日晚间9时）将从德州西部沙漠中的一号发射场（Launch Site One）发射升空，发射过程将从升空前1个半小时在蓝源官方网站BlueOrigin.com上全程转播。

新谢波德号升空后，将以超过3马赫的速度爬升至太空，使用的液态氢／液态氧引擎不会排出任何二氧化碳。座舱与推进器分离后，乘员即可解开安全带，享受无重力乐趣。

太空船最高将攀升至106公里高，乘员将在地表上空100公里的卡门线（Karman line、即国际承认地球与太空的分界线）之外，体验数分钟的太空之旅。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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