亿万富翁53亿卖公寓 纽约房产最昂贵售价之一

（法新社纽约13日电） 「华尔街日报」今天报导，一户可俯瞰纽约中央公园的顶楼4房公寓以1亿9000万美元（约新台币53亿元）出售，这是纽约房地产史上最昂贵的售价之一。

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根据华尔街日报（Wall Street Journal），卖家是丑闻缠身的美国亿万富翁奥奇（Daniel Och），他在两年前才以9300万美元、即目前出售价格的一半买下这户公寓。

根据华尔街日报，这户9800平方英尺（900平方公尺、约275坪）的公寓位在曼哈顿中心的中央公园南220号，是纽约历来地产交易最贵的物业之一。

报导中说，公寓被匿名买家买走。

报导中并说，美国对冲基金经理人格里芬（Ken Griffin）2019年以2亿3800万美元购买同一栋摩天大楼的另一户公寓，这是美国私人住宅有史以来最高售价。

富比世（Forbes）估计，现年61岁的奥奇资产净值约41亿美元。

他创建了纽约奥奇-齐夫资本管理公司（Och-Ziff Capital Management），不过因奥奇直接涉入一项贿赂丑闻，这家公司2019年9月改名为Sculptor。

这家公司截至去年管理375亿美元资金，公司在2016年支付4亿1300万美元，将被控贿赂刚果民主共和国（Democratic Republic of the Congo）、利比亚和其他非洲国家官员的案件和解。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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