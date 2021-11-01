今年最大宗 荷兰海关查获逾4吨古柯硷

（法新社海牙31日电） 荷兰公共检察官办公室今天表示，海关人员在鹿特丹（Rotterdam）港口查获大批藏在大豆包装袋中的古柯硷，重逾4公吨，是荷兰今年最大宗的毒品走私案。

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海关昨天晚上在一艘货柜船上查获这批毒品，这艘船从巴拉圭启程，行经乌拉圭，要前往葡萄牙一家公司，预估价值为3亿1300万欧元。

一名公共检察官向荷兰国家通讯社（ANP）表示，这是荷兰境内「今年迄今查获最大宗」的毒品走私案。

欧洲最大港口鹿特丹上周几乎每天都有查获毒品走私，鹿特丹现在被毒贩视为毒品走私进入欧洲大陆的主要门户，尤其是古柯硷。

员警9月在港口查获份量相当的古柯硷，估计价值达3亿100万欧元。

欧盟警务机构曾警告，荷兰和邻国比利时已成为古柯硷的主要中心，特别是来自哥伦比亚的供货。

欧洲刑警组织（Europol）在9月公布的报告中指出，北海沿岸如今「已超越伊比利半岛，成为古柯硷到达欧洲的主要入口」。

欧洲刑警组织在「古柯硷洞察」（Cocaine Insights）报告中表示，光是去年在比利时安特卫普（Antwerp）查获的古柯硷总计多达65.6吨左右。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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