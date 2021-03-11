今年闭门赛事恐亏更惨 德国职业足球�v咧等

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（法新社柏林10日电） 德国的第2波新型冠状病毒疫情未见显着降温，国内职业足球联赛依然采闭门方式。最顶尖的德甲与德乙联赛算出2019-20赛季因闭门赛事，较前一季损失3亿欧元（新台币101.1亿）。

由于一年来不开放观众进场看球损失过钜，德国职业足球各球会的选手与教练，都引颈期盼球迷挤爆体育场的景况重现。

德甲弗莱堡前锋皮特森（Nils Petersen）谈及打闭门赛事的感觉说：「有时感觉像是在踢练习赛。」

门兴格拉德巴赫去年3月11日2比1战胜科隆之役，是德甲史上首度在现场没有观众下的比赛，两天后因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发，整个德甲赛季都告中断，经停赛两个半月后，去年5月让2019-20赛季剩余9轮赛事采闭门方式消化完。

自去年5月复赛后，德甲各队场馆大多是闭门赛事，虽然2020-21赛季一度有33场比赛曾各开放千余球迷进场，但随德国第2波疫情爆发，很快又回闭门方式。从去年11月德国二度封城后，至今仍未开放观众进场。

德甲18队与德乙18队估算，2019-20赛季采闭门方式后，合计的比赛日收益较2018-2019赛季，足足少了3 亿欧元。

德国职业足球联盟（DFL）执行长塞费德（Christian Seifert）昨天警告：「这还不过是刚开始。」虽着解封遥遥无期，德国一些顶级球会预估与疫情前相较，本季损失恐飙破10亿欧元。

© 2021 AFP