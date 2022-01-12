今年4月起访泰国 旅客每人加收9美元入境费

（法新社曼谷12日电） 泰国政府今天表示，将从今年4月开始对入境的旅客加收300泰铢（9美元）入境费，费用将用于发展观光景点和旅客的保险。

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泰国政府早在2019年就研拟对入境观光客加收费用，但因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而暂缓，国家观光政策委员会（National Tourism Policy Committee）在去年1月通过观光暨体育部提案对旅客徵收入境观光费，今天总理府发言人塔纳功（Thanakorn Wangboonkongchana）明确提出实施的时间点。

塔纳功对媒体表示，总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）要求观光暨体育部从今年开始实行新的旅游概念方案「惊艳泰国新篇章」（Amazing Thailand New Chapter）。

塔纳功指出，泰国政府将从今年4月开始对入境旅客加收每人300泰铢入境费，费用将加在机票中，而由陆路入境的旅客要如何收这笔费用，相关单位仍在研究中。这笔费用将用在发展观光景点和旅客的保险上。

塔纳功表示，政府预期今年的观光收入将介于1.3兆到1.8兆泰铢间，其中约8000亿来自外国观光客，如果今年的游客主力仍是欧美游客，预期会有500万人次。

© 2022 AFP