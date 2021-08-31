仍有美国人受困阿富汗 共和党炮轰

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（法新社华盛顿30日电） 美国共和党籍国会议员今天严词批评拜登政府从阿富汗撤军。他们炮轰混乱的撤退过程很可耻，并导致一些美国人被迫滞留当地「任由恐怖分子摆布」。

共和党发动围攻前不久，美国军官刚宣布最后一批撤离班机已在夜色中离开喀布尔（Kabul）机场，结束这场历时长达20年的任务暨美国史上最长战争，把阿富汗交给强硬派伊斯兰组织塔利班（Taliban）统治。

美国联邦众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）在推特（Twitter）开轰：「拜登（Joe Biden）总统准备把美国人留在阿富汗，任由恐怖分子摆布。」

美国官员曾说，撤侨班机一共把12万3000多人带离喀布尔，当中有许多人是为了逃离塔利班掌控的阿富汗人。

美国中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）指出，被撤离者包括6000名美国人，占阿富汗境内美国人的「绝大多数」。但他表示：「我们并未带走我们想撤走的所有人。」

佛州联邦参议员史考特（Rick Scott）说，美国在拜登指示下，让数百名自家公民「受困」。

他说：「我们不能无止尽打仗，但拜登犯错的程度与后果惊人。」

众议员哈德逊（Richard Hudson）表示：「拜登总统让美国人民蒙受巨大耻辱。」

众议员瓦尔兹（Michael Waltz）曾是派驻阿富汗的特种部队成员，他的批评特别犀利。

瓦尔兹在党内一场讨论美军撤离阿富汗的圆桌会议中说：「这个区域四处流传圣战已胜、民主已败的说法。可耻。这将使美国更不安全，会让更多必须回去处理乱局的美军死亡。」

美国共和党全国委员会（RNC）主席麦丹尼尔（Ronna McDaniel）发布声明说：「拜登丢下美国人。他决定引发这场灾难、抛弃美国人和我国利益。这证实我们都已知道的事━拜登没有能力作为统帅，而且美国与全世界都因为他变得更不安全。」

目前尚不清楚阿富汗境内还有多少美国人。一名美国高官今天在美方宣布结束撤军前提到，希望离开但仍留在阿富汗的美国人不到250人。

© 2021 AFP