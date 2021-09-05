从不被看好到表现亮眼 创新号直升机续留火星

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（法新社华盛顿4日电） 原本只预定飞行5次，但美国国家航空暨太空总署（NASA）火星直升机「创新号」（Ingenuity）至今已完成12趟飞行，而且表现依旧亮眼，还没准备好要安养天年。

由于「创新号」让人跌破眼镜地取得了惊人成功，NASA无限期延长它的任务，现在的它，已成为「毅力号」（Perseverance）探测车寻找火星古老生命时的固定旅伴。

「创新号」机械工程团队负责人拉维奇（Josh Ravich）表示：「一切都非常顺利，我们在（火星）表面上的表现比预期要好。」

这项计画是靠着数百人的努力才得以成功，但目前仅剩约12人继续每天关注「创新号」的工作。

5年前加入团队的拉维奇说：「当我有机会来参与这项直升机计画时，我的反应和其他人一样：『这能成吗？』」

不难理解他最初为何抱持怀疑态度：火星空气密度只有地球大气的1%，在火星上让直升机飞行，就像要在地球上空近30公里的稀薄空气中让直升机飞一样。

而要让直升机上到火星，打从一开始就是挑战，「创新号」得先抵挡从地球起飞的震撼，固定在「毅力号」机腹上，经过7个月的太空航行之后，2月18日降落红色火星，又是一番震撼的过程。

抵达新环境之后，这架只有1.8公斤的直升机得先撑过火星夜晚的刺骨寒冷，从白天充饱电的太阳能板吸取温暖，飞行则要靠感测器指引，因为它和地球有15分钟的沟通延迟，无法获得地球即时指引。

4月19日，「创新号」展开处女航，缔造了有动力飞行器在另一颗星球飞行的历史。

而超出所有人的预期，「创新号」之后又飞了11次。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP