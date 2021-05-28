从事与外交人员身分不符活动 立陶宛驱逐两名白俄外交人员

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（法新社维尔纽斯28日电） 立陶宛外交部今天发布声明表示，将驱逐两名白俄罗斯外交人员出境，因为他们从事「与外交人员身分不符的活动」。

声明指出：「立陶宛也与拉脱维亚站在同一阵线，他们驻明斯克大使馆外交人员和员工几天前无端遭驱逐出境。」

本周稍早，白俄运动员在拉脱维亚参加冰球世锦赛，在他们下榻的饭店外，原本悬挂白俄国旗，却被换成白俄反对派使用的旗帜，白俄当局因此驱逐拉脱维亚外交人员报复。

立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（GabrieliusLandsbergis）在推特表示：「已要求两名以外交身分作掩护的白俄情报人员离开立陶宛。慢走，不送。」

26岁的普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）和23岁女友萨佩加（Sofia Sapega）23日搭乘瑞恩航空（Ryanair）班机，原定从希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius），鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）却派遣战机加以拦截，迫使这架客机转降白俄首都明斯克（Minsk），引发国际公愤。

为回应瑞恩航空客机被迫转降一事，欧洲联盟禁止白俄航空公司的班机进入欧盟空域，也吁请欧盟各家航空公司避开白俄领空，甚至扬言要对白俄施加严格的经济制裁。

© 2021 AFP