从叛军转型到政党 哥伦比亚FARC改名再出发

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（法新社哥伦比亚美德殷24日电） 哥伦比亚左派政党FARC今天更名为「百姓党」（Common People's Party），盼摆脱数十年来与马克思叛乱分子划上等号的标签。

2016年同哥国政府签署和平协议后，共产主义游击组织「哥伦比亚革命军」（Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC）转型成为极左翼政党「共同替代革命力量」（Common Alternative Revolutionary Force），并沿用旧简称FARC。

上周，这个左派政党领袖隆多尼欧（Rodrigo Londono）表示，对他们来说，「保留FARC这个名称是很复杂的事。不是因为我们后悔，也不是我们以此蒙羞，而是因为我们曾以FARC之名参与武装冲突、战争」。

别名提莫千科（Timochenko）的他承认，「冲突造成了许多伤痛」，也提到FARC这个名称与流血冲突密切相连。

在今天第2次党代表大会上，党代表最后选定「百姓党」，简称Commons，这个字来自和平时期的旧称。（实习编译：陈羿彣/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP