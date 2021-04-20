从墨西哥赴美非法移民 儿童遽增9倍

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（法新社巴拿马市19日电） 联合国儿童基金会今天表示，自今年初起，试图从墨西哥进到美国的（非法）儿童移民，比过往遽增9倍。

联合国儿童基金会（UNICEF）表示，美墨边境南侧收容中心收受的人数从380人大幅增加至3500人，导致设施已经不堪负荷。

办公室设在巴拿马、负责拉丁美洲及加勒比海地区的基金会主管高夫（Jean Gough）说：「当我看到这么多年幼的儿童甚至是婴儿，在美墨边境遭受磨难，我的心都碎了。」

在前往边境巡视5天后，高夫说：「我曾在墨西哥走访的避难所大多已不堪负荷，无法再继续容纳越来越多的儿童、青少年，及向北迁徙的家庭。」

根据联合国儿童基金会的资料，墨西哥当局有登记在案的，平均每天会新增275个儿童移民，他们等着要越过边境进到美国，或等着从美国被送回墨西哥。

未成年的儿童移民大多来自宏都拉斯、瓜地马拉、萨尔瓦多和墨西哥，约占总移民人数的30%，这个数字是有统计以来的最高峰。

联合国儿童基金会表示，人口贩运集团「无耻的利用」那些绝望，想要脱离帮派、家暴、贫困，以及气候变迁影响和2019冠状病毒疾病（COVID-19）掀起失业潮的家庭。

基金会表示，移民谈到他们在途中经历的虐待，诸如勒索、性侵、绑架、人口贩运等。

高夫说：「拉丁美洲家庭并非在移民，他们是在逃亡，没有什么是能吸引他们回去的东西，那为什么他们会回去呢？」

联合国儿童基金会表示，边境需要更多收容中心，且中美洲和墨西哥贫穷地区社会环境改善，才能减少（非法）移民。（译者：李晋纬/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP