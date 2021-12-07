从彭帅到新疆 多项争议令北京冬奥蒙上阴影

（法新社北京7日电） 从侵犯人权争议、COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，再到女网名将彭帅性侵疑云，明年2月的北京冬季奥运尚未登场，已因多起争议乌云罩顶。

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距离冬奥开幕只剩下不到2个月的时间，美国6日正式宣布外交抵制北京冬奥。法新社盘点以下让冬奥前景蒙尘的争议。

● 彭帅

曾是女子网球双打世界排名第一的彭帅，11月在社群媒体发文，指控中国前国务院副总理张高丽对她性侵，引起国际社会严重关注。

现年35岁的彭帅随后神隐近3个星期，先前的贴文也迅速消失。联合国、美国和许多网坛明星都对她的下落表示担忧。

世界女子职业网球协会（WTA）本月1日表示，由于担心彭帅所受的待遇，将暂时停办中国赛事。

尽管中国国营媒体其后多次刊登彭帅的影片与照片，澄清意味明显，彭帅也2度与国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）视讯通话报平安，但还是无法完全平息外界的疑虑。

● 新疆

人权团体认为，至少有100万名维吾尔人与其他突厥语系、以穆斯林为主的少数民族，被关押在中国新疆的拘留营。

人权组织和外国政府已发现证据，证明他们所指称在新疆有大规模拘留、强迫劳动、政治思想灌输、酷刑和强迫绝育等情况。华更将北京的行为描述为「种族灭绝」。

北京方面先是否认新疆集中营的存在，后又改口称那些都是「职业培训中心」，旨在降低伊斯兰极端主义的吸引力。

● 西藏、香港

人权倡议人士与流亡人士指控，北京在西藏进行宗教镇压，同时大规模剥夺人权。

数个世纪以来，西藏在维持独立与被中国控制之间轮替。北京在1951年声称「和平解放」这个崎岖的高原，并为原本开发不足的西藏带来基础建设与教育。

不过，许多流亡藏人指控中国政府打压宗教及酷刑对待，并企图抹杀西藏传统文化。

北京对香港的镇压行动也让国际社会相当担忧。2年前香港发生数场大型且时而暴力的民主示威活动后，中国便开始在当地重塑自身威权形象。

● COVID-19

受到COVID-19疫情影响，原定去年登场的东京夏季奥运被迫延至今年7月举行，如今北京冬奥也垄罩疫情阴影。

中国虽已透过强硬封锁措施和大规模检测，设法将国内传染情况缩限在小范围内；但北京冬奥主办单位坦言，避免病毒入侵是他们的「最大挑战」。

明年冬奥将采取「闭环管理系统」，用严格的「泡泡」将所有运动员和工作人员与外界隔离；且只有居住在中国的观众可以购票入场欣赏赛事。

冬奥主办单位规定，所有约2900名运动员都须完整接种疫苗或在落地后隔离21天。媒体与泡泡内的所有人员也都必须每天接受病毒筛检。

此外，北京目前亦已收紧入城限制。

© 2021 AFP