从法拉利到耐吉 品牌纷抢占元宇宙商机

（法新社纽约15日电） 网际网路离实现「元宇宙」仍有段很长的距离，但从法拉利（Ferrari）到耐吉（Nike）等各大品牌，因不愿错过先机纷迫不及待尝试并建立受众，都想先在这块未来商机站稳脚跟。

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元宇宙（metaverse）类似加强版虚拟现实（VR）概念。有别于坐在电脑前面上网，人们可使用穿戴式装置进入元宇宙，连接着各式各样数字环境的一个虚拟世界。

现在的虚拟现实大多数应用在游戏上面，但元宇宙的虚拟世界能应用在任何实际的方面，例如在元宇宙里面可以工作、和朋友相聚、看演唱会、看电影。大部分人在元宇宙里面会有一个代表自己的3D分身，通过这个分身在元宇宙里面从事各种活动。

由于元宇宙被认为终将取代今日的网际网路，一如智慧手机彻底颠覆手机世界，许多业者基于这样的狂热预期而纷纷投入于开发虚拟商品的商机，例如为元宇宙的自己买一双虚拟的名牌球鞋等。

而像Fortnite、Minecraft等游戏世界或Roblox平台，都早早为元宇宙世界的商机做好准备。

Aglet是一虚拟球鞋的app，创办人穆林（Ryan Mullins）说：「我认为这其中很多都还是实验。如果我们为此搞出一堆这类东西倒还好，但我认为很多（公司）在想的是创新、大破大立或被淘汰。」

急于抢攻元宇宙商机者包含一向走在前沿的流行产业，像Uniqlo已扎根Minecraft，Balenciaga与一些球鞋品牌则找上Fortnite。

设计师们也纷纷投入「非同质化代币」（non-fungible tokens,NFT）领域。NFT是建立在现有区块链上的一串识别代码，属于数位加密货币的一种，能用智能合约（Smart Contract）自动执行协议，具有不可替代、不可拆分及独一无二的特性。

Roblox负责跨业合作的经理巫顿（Christina Wootton）说：「这对品牌来说是一个巨大的机会，他们将尽早进入并能在真正的全球范围内建立持久的影响力。」

© 2021 AFP