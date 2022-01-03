从滑冰王子到青蛙公主 北京冬奥5名将最受瞩目

（法新社北京3日电） 北京冬季奥运距开幕剩一个月，各项目的明星选手将在2月4至20日齐聚中国首都争夺奖牌。从日本滑冰王子羽生结弦到中国滑雪公主谷爱凌，法新社点名本届冬奥5位最受瞩目运动员。

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●羽生结弦

27岁的日本男子花式滑冰名将羽生结弦，目标在北京连续第3度夺下冬奥金牌。他在赛前的准备工作因脚踝受伤而受影响，所幸12月在日本国家锦标赛的开季表现出色，看似状态恢复良好。

羽生结弦所到之处都有兴奋尖叫的粉丝相随。每当他出赛后，粉丝会把送给他的大量小熊维尼玩偶投入滑冰场上。但这在中国可能是敏感行为，因为外国批评者曾用外型相似的小熊维尼来嘲讽中国国家主席习近平。

尽管北京冬奥只开放中国观众进场，但鉴于羽生结弦对本届比赛的重要性，中国当局已承诺，会让这位花式滑冰超级明星获得鼎力支持。

●谷爱凌（Eileen Gu）

年仅18岁的女子自由式滑雪好手谷爱凌，父亲是美国人，母亲是中国人。她在美国加州出生，原本代表美国参赛，后来改代表中国，预料会是北京冬奥最受关注选手之一。

谷爱凌还是一名模特儿和成绩顶尖的学生，她在中国大受欢迎，当地媒体昵称她「青蛙公主」，因为她戴一顶绿色头盔。

●席弗琳（Mikaela Shiffrin）

26岁美国女子高山滑雪明星席弗琳，寻求北京冬奥在曲道类比赛连续第3届摘金。她在2017至2019年蝉联女子高山滑雪世界杯（FIS Alpine Ski World Cup）冠军，本届冬奥赛前她一路状态极佳。

席弗琳2岁便在自家车道开始滑雪。她12月自爆确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），尽管如此，预料仍不会影响她参赛北京冬奥行程。

●金善（Chloe Kim）

美国韩裔女子雪板好手金善2018年在韩国平昌冬奥以17岁之龄勇夺半管金牌，技惊四座。当时韩国观众视她为同胞，并高喊她的名字替她加油。

金善如今坦言，自己仍难以适应如此年轻便成名和受到关注。她12月接受美国「纽约时报」访问时表示：「我只感觉每个人好像都想找我麻烦。」

●怀特（Shaun White）

美国男子雪板先锋名将怀特尚未确定取得北京冬奥参赛资格。若他取得，几乎笃定会是最后一次参加冬奥，他势必会想画下美好句点。

怀特拥有破纪录的15面世界极限运动会（X Games）金牌，其中2面是雪板冠军。现年35岁的他已算是老将，也曾拿过3面奥运半管金牌。怀特自从在雀斑少年时期闯入世界舞台后，过去20年来一直是男子雪板运动界偶像。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP