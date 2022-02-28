他离开阿富汗落脚乌克兰 1年后却得再踏逃难路

（法新社波兰米迪卡27日电） 1年前离开阿富汗后，拉马尼（Ajmal Rahmani）以为在乌克兰找到了和平的避风港。

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但这星期，他却得携家带眷再踏逃难之路，这次是在俄罗斯隆隆炮弹声中离开，准备投奔波兰。

拉马尼进入波兰不久后告诉法新社：「我躲开一场战争，逃到一个国家，另一场战事却又开始，运气很不好。」

拉马尼跟记者讲话时，7岁的女儿马瓦（Marwa）紧紧抱着米色的玩具狗站在一旁。

带着马瓦、太太米纳（Mina）、11岁的儿子欧玛（Omar），拉马尼一家千里跋涉，最近这30公里路甚至是靠双脚步行。一番折腾后，一家人终于来到边界口岸波兰米迪卡（Medyka），在这里，他们和其他难民一起等着巴士，要前往邻近城市普瑟米斯（Przemysl）。

这场仗至今打了4天，已有数以十万计人为躲避烽火进入波兰、匈牙利、罗马尼亚等国，多数难民是乌克兰人，但也不乏来自阿富汗、刚果民主共和国、印度、尼泊尔等地的学生和移工。

40多岁的拉马尼表示，他在阿富汗喀布尔机场为北大西洋公约组织（NATO）工作了18年，但4个月前美国撤离后他遭到威胁，因为太过担心小孩安全，他不让小孩去学校，最后更决定逃离家乡。

拉马尼说，在那之前，「我在阿富汗生活幸福，有自己的房子、自己的车，薪水也很好」。

拉马尼说，为了逃离阿富汗，「我把车、房子、全部家当都卖了，一无所有」，但「没什么比我的爱、我家人的生活更重要」。

他费了好一番功夫才拿到签证离开阿富汗，决定来乌克兰是因为只有这里接纳他。一家人好不容易在黑海（Black Sea）港市敖德萨（Odessa）安顿下来，另一场战乱却又找上门。

4天前，俄国开始入侵乌克兰，拉马尼一家再次抛下一切，跋涉1100公里至边界。

波兰当局表示，24日以来，已有近21万3000人从乌克兰进入波兰。和其他难民一样没有波兰签证的拉马尼一家，现在有15天时间登记，但以难民人数之多，要在这么短的时间内登记完根本是天方夜谭。

拉马尼说，他觉得前途茫茫，但志工和协助难民的波兰边界官员的满满温暖让他深受鼓舞，「他们给了我力量」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2022 AFP