他远离阿富汗落脚乌克兰 1年后却再踏上逃亡路

（法新社波兰米迪卡1日电） 拉马尼（Ajmal Rahmani）一年前逃离阿富汗，原以为能在乌克兰落地生根、安家立业，没想到却碰上俄罗斯入侵乌克兰的世纪之战。

广告 继续浏览后续

拉马尼和家人本周再度展开逃亡，这回是在俄罗斯炮弹轰炸下逃亡波兰。

拉马尼跨越边境进入波兰不久向法新社表示：「我逃离一场战争，来到另一个国家，而另一场战争却又展开，非常倒楣。」

拉马尼说话时，身旁7岁女儿玛娃（Marwa）手上抓着一只浅棕色的柔软狗玩偶。

由于乌克兰一侧边境堵塞，拉马尼和女儿、妻子米娜（Mina）及11岁儿子欧玛（Omar）一家人在跨越边境的最后30公里路是以步行方式徒步走完。

拉马尼一家抵达波兰这一侧的城市米迪卡（Medyka）后，和其他难民一起等待搭乘要载他们前往邻近城市普瑟米斯（Przemysl）的巴士。

乌俄冲突爆发以来，已有数十万人逃往邻国，主要逃亡波兰、匈牙利和罗马尼亚。

虽然难民多为乌克兰人，不过其中也不乏来自阿富汗、刚果民主共和国、印度和尼泊尔等更远地区的学生和移工。

现年40多岁的拉马尼表示，他在阿富汗首都喀布尔（Kabul）机场为北大西洋公约组织（NATO）工作了18年。

他早在美军去年大举撤离阿富汗的4个月前就决定离开，因为他接获威胁，吓得不敢送孩子上学。

拉马尼表示，在那之前，「我在阿富汗有着不错的生活，有私人住宅、私人轿车，薪水优渥」。

他说：「我卖掉我的车、我的房子，和我的一切。我失去了一切。」不过他说，「没有什么比我的挚爱和我的家庭生活更好的了」。

拉马尼说，他当时难以取得签证离开阿富汗，因而决定前往乌克兰，因为这是唯一会接纳他的国家。

他们在黑海港口城市敖德萨（Odessa）安家定居。

然而俄罗斯日前对乌克兰展开入侵行动，拉马尼一家不得不再度抛下一切，跋涉1110公里来到边境。

波兰当局表示，2月24日这天迄今已有近21万3000人从乌克兰跨越边境进入波兰。

移民慈善机构「救世基金会」（Ocalenie Foundation）律师皮耶查克（Tomasz Pietrzak）说，拉马尼一家和其他人一样没有波兰签证，现在有15天时间可以登记注册。

不过鉴于人数庞大，这些人恐怕无法在时间内完成手续。

皮耶查克说：「波兰将得迅速针对这个问题修法。」

拉马尼表示，他对未来感到忧心茫然，但也因为收到来自志工和官员的热烈欢迎而备受鼓励。这些志工和官员在边境波兰一侧协助源源不绝涌入的难民。

他说：「他们给了我能量。」

© 2022 AFP