代表团雇员被关8个月 欧盟要求中国适当答覆

（法新社北京1日电） 欧洲联盟驻北京代表团一名当地雇员被捕关押已8个月之久，欧盟要求中国当局对此事作出「适当答覆」。

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欧盟在一份透过电子邮件发布的声明中证实，欧盟驻中国代表团这名工作人员于2021年9月遭警方拘留。

欧盟发言人马斯拉里（Nabila Massrali）表示：「尽管我们向中国当局提出多次要求，但截至目前，我们既未被告知他受到指控，也未被告知他所犯具体罪行。」

马斯拉里说：「我们将继续询问，直到获得适当答覆。」她补充道，欧盟「关心他的安危」。

法国「世界报」（Le Monde）最初报导，欧盟代表处一位名叫安东（An Dong）的资讯科技（IT）部门雇员因涉嫌「寻衅滋事」被捕，这项模糊指控通常用于压制反对意见，最高可判处5年监禁。

报导称，欧盟已向中国当局发出3份书面公报，要求进一步了解他被指控的罪行，并允许他与自己选择的律师接触。

据报导，这名中国公民被关押在距北京数千公里的四川省。本案是西方外交代表机构雇员在中国被捕的罕见案例。

英国驻香港总领事馆前雇员郑文杰（Simon Cheng）于2019年进入中国大陆出差，遭到拘留15天。他宣称关押期间，他遭到中国警方酷刑。

加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）因间谍罪在中国被关入监狱近3年，中方显然是为报复加国逮捕起诉华为高层主管孟晚舟。

康明凯于2021年9月与另一名大约同一时间被捕的加拿大人一起获释。

自疫情以来，中欧关系恶化，双方就各种权利议题互相制裁。立陶宛允许台湾开设代表处后不久，中国对立陶宛展开非正式贸易禁运，欧盟指责北京是在进行经济胁迫。

最近，欧盟警告中国不要向俄罗斯提供军事或财务支援，因俄国对乌克兰发动血腥侵略。

© 2022 AFP