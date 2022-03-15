以乌克兰作赌注 马斯克向俄总统蒲亭下战帖

（法新社华盛顿14日电） 全球首富马斯克（Elon Musk）今天向残酷入侵乌克兰的俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下战帖，赌注是乌克兰的命运。

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性格古怪的亿万富豪马斯克常在推特（Twitter）发出令人摸不着头绪的推文，他今天发出战帖，看看蒲亭是否有勇气与他单挑，而不是透过他国家的军队。

马斯克说：「我特此向蒲亭提出挑战，来场一对一决斗。赌注是乌克兰。」

他还直接标记蒲亭的官方英文推特帐号并以俄文发文说：「你接受这场决斗吗？」

马斯克的推特帐号约有7700万名跟随者，其中一人留言说，马斯克下战帖前可能没有深思熟虑，但马斯克说，他「绝对是认真的」。

他还说：「如果蒲亭可以那么轻易地羞辱西方，那么他会接受挑战，但他不会。」

克里姆林宫尚未对此回应，但车臣领袖卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）在通讯软体Telegram讽刺地回应说：「马斯克：我不会建议你跟蒲亭较量。你们的重量级别差太多了。」

50岁的马斯克是美国太空探索科技公司（SpaceX）和特斯拉汽车公司（Tesla）创办人。他早已向乌克兰提供援助，本月曾发推文要「乌克兰撑住」，并对「俄罗斯人民表达同情，因为他们不想要这场」战争。

他也回应了基辅当局的请求，在乌克兰启动星链（Starlink）网路服务，并运送设备到乌克兰，让遭受俄军攻击的地区连上网路。

© 2022 AFP