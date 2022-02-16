以军力为外交工具 蒲亭靠精良军队威震国际

（法新社莫斯科16日电） 无论是驻扎于乌克兰边境，或在俄罗斯广阔的国境内移动战车，俄国身经百战的部队都让全世界听到了总统蒲亭的声音，而他要的，是重新定义欧洲的安全。

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蒲亭（Vladimir Putin）掌权20年，优先要务之一就是重振军力，前苏联解散后不被重视的武装部队，现在得到了新战机、战车与飞弹，在北极建立新基地，还恢复了冷战模式的战略轰炸机巡逻。

专家说，如今，现代化的俄罗斯军队成了蒲亭外交政策的重要工具。

卡内基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）主任崔宁（Dmitry Trenin）表示，蒲亭眼光很远。「冷战结束以来首次，乌克兰危机让人看到，俄国准备动用军事力量，避免西方联盟更进一步扩张到前苏联领土。」

「俄罗斯30年前开始的地缘政治退让已然结束。」

数月来，俄国持续朝亲西方的乌克兰边境集结军队，西方国家警告俄国攻击迫在眉睫，并开始撤离在乌克兰的人员，美国昨天更以俄国兵力高度加速集结为由，将驻基辅使馆迁至乌克兰西部的利维夫市（Lviv）。

数月来，社群媒体满是俄国战车停放乌克兰边境附近雪地，以及火车载运火箭发射器等装备的照片。

就选在欧洲联盟（EU）大门口，俄国与白俄罗斯联合军演大秀肌肉，出动S-400地对空飞弹以及铠甲（Pantsir）防空系统等精良的武器系统。 拥有约100万名现役军人与尖端武器的俄国军队，是全球最强大的军队之一，俄罗斯也是全球第2大核武国。

莫斯科高等经济大学（Higher School of Economics）军事分析家卡辛（Vasily Kashin）表示：「军队是发挥影响力的很好工具，从军事角度来看，任何军力集结都必须加以回应。」

但分析家也指出，除了武力的展现，克里姆林宫几乎没有其他有力工具，能在国际舞台上施加影响力，而且俄国军队的现代化，也是牺牲经济多元性以及重大基础建设和社会计画换取而来。

无论多让人畏惧，俄国军队都无法和美军匹敌，一旦战事爆发，各方都是输家。

卡辛说：「根据假设，俄军能在欧洲与北大西洋公约组织（NATO）部队抗衡一段时间，但整体而论、就传统武器而言，美国压倒性胜过俄国。」

「若在欧洲与北约直接军事冲突，将导致局面失控，终至演变成核子战争。」

© 2022 AFP