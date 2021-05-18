以巴冲突愈演愈烈 美军最高将领：冲突扩大对谁都没好处

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（法新社布鲁塞尔17日电） 美国参谋首长联席会议主席密利警告，以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）之间冲突引发的动荡恐蔓延至加萨（Gaza）以外地区。他指出，「继续战斗对谁都没好处」。

密利（Mark Milley）飞往布鲁塞尔参加北大西洋公约组织（NATO）会议时，对记者发表上述谈话。他附和总统拜登，敦促交战双方让冲突降温。拜登曾说他支持以巴停火。

密利回应有关伊朗可能支持哈玛斯的问题时表示：「冲突导致大量人员伤亡，我认为，这种程度的暴力引发的动荡正扩大到加萨以外地区。」

地方当局表示，自以色列与加萨地区的巴勒斯坦武装团体上周爆发冲突以来，已有200多名巴勒斯坦人丧命，其中包括61名儿童。以色列方面则有10人死于火箭袭击。

尽管美国总统拜登在与以色列总理的通话中表示支持以巴停战，华府今天第3度否决一项呼吁停止暴力的联合国决议草案。

密利告诉记者：「没有人否定以色列自我捍卫的权利。」

「话虽如此，暴力的程度已经到了继续冲突对谁都没好处的局面…平民丧生，儿童丢了性命。」

密利说：「我的评估是，倘若继续冲突，恐面临更大范围的动荡，也可能引发一连串负面后果。」

他说：「我认为，目前对有关各方而言，缓解紧张局势是明智之举。」他还说，「任何军事目的都要兼顾后果。」

以色列军方说，密利发表上述谈话后不久，6枚炮弹便从黎巴嫩射向以色列北部，但没有越过边界。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天稍早说，美国正「致力」终止以色列和巴勒斯坦武装分子之间的暴力冲突。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP