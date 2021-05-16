以巴战事火热 欧盟外长18日召开紧急会议

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（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔今天宣布，欧盟各国外长18日将就以色列和巴勒斯坦军事冲突升温召开紧急会议。

以色列和加萨地区巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）之间的冲突进入第7天。这场2014年以来双方最严重战事，由耶路撒冷出现的动乱所引发，截至目前已在人口稠密而遭包围的巴勒斯坦加萨地区造成174人死亡，以色列则有10人丧生。 波瑞尔（Josep Borrell）今天则在推特发文表示：「鉴于以色列和巴勒斯坦冲突持续升温，且平民死伤人数令人无法接受，我召集欧盟各国外长18日召开特别视讯会议。」

欧盟27国常常难以就以巴冲突达成一致立场。其中德国、奥地利和斯洛维尼亚等国坚定支持以色列有权自我防卫，其他成员国则要求以国展现更多克制。

波瑞尔在推文中说：「我们将协调及讨论欧盟如何为结束当前暴力尽最大贡献。」

欧盟外交事务当局昨天已发布声明表示，波瑞尔持续从事「密集」外交努力，包括和以巴双方领袖及周边国家高层外交人士进行对话，以尝试协助让冲突降温。

声明还说：「在目前情况下，欧盟的首要事项和释出的讯息仍然清楚，那就是暴力必须现在就终止。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP