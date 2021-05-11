以巴暴力冲突升温 联合国呼吁克制

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（法新社日内瓦11日电） 联合国人权事务高级专员公署今天表示，对于巴勒斯坦占领区、东耶路撒冷和以色列境内的暴力冲突日益升温，他们「深表关切」。

联合国人权事务高级专员公署发言人柯维尔（Rupert Colville）表示：「我们谴责所有暴力和一切煽动暴力的行径，还有种族对立及挑衅。」

他还说，以色列安全部队必须允许言论、结社和集会的自由。

柯维尔指出，「不应该动用武力对付那些和平行使权利的民众」，并说如有必要使用武力，必须完全符合国际人权标准。

他提到，联合国人权事务高级专员公署尤其关切，以巴暴力冲突对孩童造成的影响，「务必释放被拘禁的儿童」、「务必缓和局势」。

巴勒斯坦穆斯林与以色列安全部队近日在耶路撒冷艾格撒（Al-Aqsa）清真寺发生冲突，造成数以百计巴勒斯坦人受伤，这场动乱引发的暴力情势正不断激化。

伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）和其他武装团体已在以色列封锁的加萨走廊（Gaza strip）朝以色列发射多枚火箭，包括耶路撒冷地区，以色列也空袭加萨地区作为报复，且造成多人伤亡。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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