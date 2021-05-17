以巴紧张 美国务卿与卡达埃及沙国外长通电话因应

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（法新社华盛顿16日电） 美国国务院今天表示，国务卿布林肯（Antony Blinken）已经透过电话，和卡达、埃及与沙乌地阿拉伯的外交部长讨论以巴暴力冲突。

国务院表示，「有鉴于平民性命损失的悲剧」，布林肯与卡达外长穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）讨论「让以色列、西岸和加萨重拾平静的行动」。

卡达外交部在声明中表示，两位官员讨论了「最近以色列针对艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）敬拜者以及加萨走廊（Gaza Strip）的攻击行动」。卡达外交部并表示，穆罕默德强调「国际社会必须尽速行动，阻止以色列针对加萨平民与艾格撒清真寺的攻击重演」。

美国国务院另一份声明说，布林肯另在与埃及外长苏克里（Sameh Shoukry）的通话中，「重申他请各方降低紧张情势、让这场暴力停止的呼吁。这场暴力夺走了以色列和巴勒斯坦平民的性命，包括孩童在内」。

沙国国家通讯社沙乌地新闻社（SPA）今天则报导，布林肯也和沙国外长费瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）通电话，讨论「巴勒斯坦与这个区域」的最新情势。

美国国务院表示，两人讨论了「目前持续在做的行动，以化解以色列和西岸与加萨的紧张情势，让目前的暴力结束」。

© 2021 AFP