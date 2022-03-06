以总理亲会蒲亭

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（法新社耶路撒冷5日电） 随着俄罗斯入侵乌克兰攻势加剧，以色列总理今天介入担任调停人的角色，在克里姆林宫和俄国总统蒲亭进行了3小时的会谈，会后并致电乌克兰总统泽伦斯基。 以色列总理班奈特（Naftali Bennett）坐下与蒲亭会谈，是俄国2月24日入侵乌克兰后首位这么做的外国领袖。先前基辅要求以色列和莫斯科举行对话。 由于俄国在以色列北方邻国叙利亚有大批驻军，班奈特至今小心翼翼处理乌克兰冲突议题，寻求和俄国维持微妙的安全合作。 班奈特并未和其他西方领袖一样强烈谴责俄国入侵，而是强调以色列和俄罗斯以及乌克兰关系都十分牢固。