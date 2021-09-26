「以火攻火」成效佳 加州运用古早智慧抗林火

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（法新社洛杉矶25日电） 美国加州这个月和森林大火搏斗成效颇佳，似乎让大家学会了重要一课：你可以「以火攻火」。

人类造成的气候变迁让美国西部一天比一天炎热、干燥，对毁灭性野火也越来越无招架之力，今年这地区有超大片森林毁于祝融。

巨大的红杉，包括加州红杉国家公园（Sequoia National Park）「巨杉森林」（Giant Forest）中约84公尺高的「薛曼将军树」（General Sherman Tree），也有可能成为火下亡魂。

幸好拜数十年来的「策略烧除」（Prescribed burn）之赐，野火最近慢慢逼近「巨杉森林」时，消防队员得以击退火势。

南加州大学（University of Southern California）研究员米勒（Rebecca Miller）表示：「听来有点奇怪，但加州已有大约1个世纪不够火了。」

「联邦和州层级20世纪大半时间实施一些政策，因为当时有个错误想法，认为火对环境不好。」

火是森林生命自然循环的一部分，可清除过多的植被、消灭害虫、腾出新生命成长空间。

荒野中的大火，最终会自行燃烧殆尽。

但随着人类栖息地更侵入原为荒野的土地，原先对这些火的容忍空间随之消失，消防队员接收到的指示都是，一有野火窜出，就要尽快扑灭。

但现在越来越多人认知到，灭火护林政策事实上会让森林野火更恶化，因为这会带给火更多燃料，让火舌更热、更快速，也更具破坏性。

非但不能一见野火就扑灭，相反地，还应该助长小型山火燃烧。

而根据对抗加州KNP复合野火（KNP Complex fire）的消防人员发言人贾瑞特（Mark Garrett）说法，这就是他们保护「巨衫森林」的关键作法。

「巨衫森林」的红杉有些已有3000年历史，挺过无数次大火活了下来，厚厚的树皮帮它们抵挡火舌，它们的球果甚至还需要小型山火的热气才能迸开，让种子迸出。

但就连这种高耸的红杉也无法抵挡肆虐加州干涸林地的森林大火，其中约1万棵、多达全球总数14%的红杉毁于去年的野火，因此当KNP开始烧进红杉国家公园后，不少人相当紧张。

贾瑞特表示，这是不受控的野火第一次这么接近薛曼将军树，但多亏了数年来的「控管烧除」（Controlled burn）策略，火势没办法在此逞威。

他告诉法新社，「控管烧除」是「我们现在最好的工具」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP