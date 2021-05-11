以色列与加萨武装团体激烈冲突至少28死

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（法新社耶路撒冷11日电） 以色列与加萨地区的伊斯兰运动组织哈玛斯今天激烈交火，至少造成26名巴勒斯坦人和两名以色列妇女丧生。双方冲突升高肇因东耶路撒冷艾格撒清真寺的以巴暴力冲突。

在由哈玛斯（Hamas）掌控而被以色列封锁的加萨走廊（Gaza Strip），医疗当局表示，死于以色列攻击的包括9个孩童，另外还有125人受伤。

加萨北方的以色列滨海城镇阿什克隆（Ashkelon）是巴勒斯坦武装分子锁定重击的目标，当地救护单位表示，有两位以色列妇女在火箭攻击中丧生。当地医院则表示，有70位伤者就医。

哈玛斯武装团体卡萨姆旅（Qassem Brigades）曾誓言要让阿什克隆「沦为地狱」，宣称5分钟内就对当地和附近的城镇阿什杜德（Ashdod）发射137枚火箭。

巴勒斯坦武装分子自昨天以来已对以色列发射超过300枚火箭。以军发言人表示，其中超过90%被以色列的「铁穹」（Iron Dome）防空系统拦截。

他又说，以色列战斗机和攻击直升机对加萨的军事目标发动超过130次攻击，至少造成15名哈玛斯指挥官丧命。

巴勒斯坦穆斯林与以色列安全部队在耶路撒冷艾格撒（Al-Aqsa）清真寺发生冲突，造成数以百计巴勒斯坦人受伤，这场动乱所引发的暴力情势正不断激化。

© 2021 AFP