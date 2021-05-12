以色列与巴勒斯坦冲突 增至56死

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（法新社特拉维夫12日电） 以巴暴力冲突升温，至今已夺走56人性命、逾330人受伤。以色列防长甘茨今天誓言，在考虑停火前，将继续攻击加萨走廊的巴勒斯坦好战团体，以期带来「全面而长期的平静」。

不停的火箭射击以及犹太人与阿拉伯人混居的城镇发生动乱，令人日益担心，眼前暴乱恐将恶化为「全面战争」。

以色列军方表示，巴勒斯坦好战团体哈玛斯（Hamas）与伊斯兰圣战（Islamic Jihad）组织自10日起已发射超过1000枚火箭，其中数百枚瞄准特拉维夫（Tel Aviv），当地彻夜响起空袭警报。

以军指出，这些火箭有850枚射入以色列境内或遭以色列「铁穹」（Iron Dome）防空系统拦截，其余则落入加萨（Gaza）。

以色列军方也对哈玛斯控制的加萨走廊发动数百次空袭，锁定他们口中的巴勒斯坦军事目标。被以色列封锁的加萨走廊拥有200万人民。

以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）今天视察被巴勒斯坦火箭击中的南部城市阿什克隆（Ashkelon）。他说：「军方会继续攻击，以实现全面且长期的平静。我们唯有在达成那个目标后，才能谈论停火。」

在以色列各地若干犹太人与阿拉伯人混居的城镇，挥舞巴勒斯坦旗帜的抗议民众焚烧汽车和房舍、与以色列警方冲突，并攻击犹太驾驶人，令人担心动乱会不断扩大。

警方表示，在两个族群混居的以色列洛德市（Lod），「一些阿拉伯居民发起了大规模暴动」，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布当地进入紧急状态。

面对以巴目前情势，列强都表达日益忧心，联合国安全理事会（UN Security Council）准备就这场血腥危机再度召开紧急会议。联合国中东和平进程协调员文内斯兰（Tor Wennesland）并警告，情势「即将演变成全面战争」。

英国首相强生（Boris Johnson）呼吁以巴双方「悬崖勒马」和「展现自制」。国际刑事法院（ICC）首席检察官班索达（Fatou Bensouda）对情势恶化表示关切，并说，也许有人已犯下「罪行」。

以巴之间这波7年来最严重的冲突，始于耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）上周末爆发的动乱。

冲突迄今已在加萨走廊酿成至少48死，包括14名孩童；约旦河西岸（West Bank）也有3名巴勒斯坦人丧生，另有5名以色列人死亡。

目前为止还有至少230名巴勒斯坦人受伤，许多伤者是从闷烧的建物废墟中被救出。以色列方面则有超过100人受伤，全国居民已接获命令，必须寻找掩护。

© 2021 AFP