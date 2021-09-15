以色列专家：追加第3剂疫苗可有效防重症

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（法新社耶路撒冷15日电） 专家引述近期数据表示，以色列的COVID-19（2019冠状病毒疾病）新增病例数虽在纪录新高附近徘徊，但该国追加施打第3剂疫苗的计画，确实有效降低重症数字。

以色列总理班奈特（Naftali Bennett）6月上任以来，坚持避免再度封城。即使人口930万的以色列单日新增病例屡屡超过1万例，班奈特政府仍坚守这项承诺。

以色列已于9月1日开放校园。今天傍晚赎罪日（Yom Kuppur）仪式开始时，犹太会堂也将在若干限制下欢迎信徒进入。赎罪日是希伯来历最重要的节日。

为了不封城，以色列选择施行一套复杂的政策方案。家家户户为了让孩子上学或参与其他活动，被迫重复筛检。

班奈特防疫策略的骨干，就是替12岁以上所有人施打第3剂辉瑞（Pfizer）/BioNTech（BNT）疫苗，不顾外界批评追加疫苗没必要又不公平。

但49岁的班奈特本周仍坚称自己的作法有效，他告诉内阁：「很多人抱持怀疑态度。但我们的策略将展现功效。」

对此，顶尖公卫专家引述近期数据表达赞同。他们告诉法新社，即使以色列单日病例数居高不下，第3剂疫苗已防止重症案例增加，挡下上月一场酝酿中的危机。

以色列去年12月起开始施打COVID-19疫苗，是全球接种速度最快的国家之一。到6月全面解除防疫限制前，以色列感染数字已降至极少。

然而今年夏天病例数又开始反弹，以色列前卫生部官员、现任魏兹曼科学研究院（Weizmann Institute of Science）成员巴巴斯（Gabi Barbash）说，公卫专家碰上一项关键问题：究竟病例骤增是因为打完第2剂辉瑞疫苗5个月后防护力减退，还是因为Delta变异株突破疫苗防护的能力肇祸？

巴巴斯告诉法新社：「第4波疫情爆发时，我们不确定哪一项因素更重要。」

以色列7月底重症案例仅70余例，到8月中旬已飙升至600例。不过在开始施打第3剂数周后，重症案例增加趋势已经趋缓，目前不到700例。打过第3剂的群体中也极少有人感染。

巴巴斯说，透过这些因素可以清楚发现，酿成第4波疫情的是免疫力减退，「辉瑞疫苗防护力显然会在打完5个月后减退，当免疫力减退又碰上（Delta）这类高传染力病毒，就会是场灾难。」

世界卫生组织（WHO）等机构批评施打第3剂疫苗，对于还打不太到首剂疫苗的若干穷国并不公平，巴巴斯承认批评有其道理，但他主张以色列人口不多，不会造成全球疫苗供应压力。他同时强调，如果以色列不打疫苗，每月可能会有1000人病故。

目前以色列COVID-19病故人数约7400多人。

以色列巴伊兰大学（Bar-Ilan University）生科教授暨卫生部疫苗委员会成员柯恩（Cyrille Cohen）也援引60岁以上族群的数据，凸显第3剂疫苗的效力。

他说：「如果不打疫苗，60岁以上人士演变成重症的可能性约为35倍。如果只打两剂没追加，可能性则为8倍左右。」

© 2021 AFP